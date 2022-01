Gobernación de Central: debido a las vacaciones de auditores Contraloría “promete” que informe final estaría en febrero

En mayo de 2021 el contralor Camilo Benítez anunció el inicio de una auditoría “in situ” para varias Gobernaciones y entre ellas estaba la de Central. Fue referente a la ejecución de G. 6.382 millones (US$ un millón) que el Ejecutivo desembolsó a los gobiernos departamentales para la reactivación económica debido a las consecuencias del covid-19.

Según la ley 6641 6641 de “apoyo financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica y ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia”, el 60% del fondo debió destinarse para gastos capital en obras de infraestructura, el 20% en obras de salud y hasta el 20% para gastos corrientes.

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó el año pasado la auditoría ante la falta de rendición de cuentas de la administración de Hugo Javier, sobre el uso del millonario fondo. La normativa establece que dicha rendición debía ser bimestral.

Lea más: Incautan una serie de documentos de supuestos proveedores de Hugo Javier

Desde entonces hasta la fecha el proceso de control aún no culminó y las excusas dadas por representantes del ente contralor tratando de justificar el retraso son innumerables. Ahora, el director de Rendición de Cuentas de la CGR, Emilio Ferreira, dijo que varios auditores se encuentran de vacaciones y que los mismos recién volverán en febrero. Recién hasta entonces promete novedad al respecto.

Ferreira además dijo que existen varios “procesos internos para adecuar”, y así poder concluir el informe final.

Hacienda contestó

El 20 de diciembre de 2021 la CGR solicitó al Ministerio de Hacienda informar si corresponde o no la imputación del desembolso a través del rubro 800 “Transferencias”. También solicitaron documentaciones que avalen la adecuación de códigos, conceptos y la reprogramación de montos, de acuerdo al clasificador presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento.

La contestación por fin llegó ayer a la Contraloría y la cartera de Estado afirmó que la ejecución de los fondos mediante el rubro 800 es correcta. Además dijo que “los requisitos establecidos en las disposiciones legales que regulan las transferencias a las ONG´s, asociaciones, comunidades indígenas, de productores, etc”, deben ser controlados de acuerdo a las normativas vigentes. Además se destaca que “es la entidad que transfiere, la que debe dar cumplimiento a los requisitos legales”, en este caso la Gobernación.

Lea más: Cámara rechaza chicana de Hugo Javier

Hay 15 imputados

La Gobernación de Central repartió el fondo covid a las oenegés Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo (imputado) que recibió G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud representado por el doctor Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones. En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas entre otras groseras desprolijidades que fueron denunciadas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y por la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET).

La fiscalía imputó al gobernador cartista Hugo Javier González y a otras 14 personas, entre ellas Álvarez Cristaldo, por los supuestos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa, en referencia a la ejecución de US$ 1.000.000. Además como medida cautelar solicitó que el administrador departamental sea apartado del cargo y no vuelva a ingresar a la Gobernación, sin embargo, las innumerables chicanas presentadas por su defensa, hasta hoy impiden que se realice la imposición de medidas.