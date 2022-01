“Lo que indigna en en el caso Abreu es el privilegio a los amigos del poder”, dice gremialista del IPS

-¿Cómo se explica esa reacción tan fuerte por el caso del pastor (Emilio) Abreu en el IPS?

- Le aclaro que nosotros no estamos en contra de salvarle la vida a las personas. Todo el mundo tiene derecho a ser sanado. El tema es cómo, quién va a pagar eso. ¿Por qué si él tiene los medios recurre al IPS?, es la pregunta.

- Su familia dijo que pagará...

- No. IPS no puede cobrar. No tiene forma de emitir factura para cobrar nada. Que Abreu le devuelva al Estado, como donación o como sea, puede suceder. Lo que pasa es que acá hay muchas injusticias de por medio...

- ¿Cómo cuáles?

- ¿Cuánta gente dentro del IPS, aportante con 25, 30 y 40 años no tiene remedios para el cáncer? Ni siquiera medicamentos como ese que se utiliza para el Alzheimer y la epilepsia, entre otros. Lo que ese caso produjo en la gente es una rabia generalizada. Mire, dicen que este señor estuvo en Alemania. ¿Por qué ya no se operó en Alemania?

- El ministro (de Salud Julio Borba) invocó una ley, un convenio que se firmó entre IPS y el Instituto de Ablación y Trasplante (INAT)...

- Esa ley que invoca el ministro no tiene marco. No fue publicada nunca esa ley, por lo tanto, no está vigente. Lo que está vigente es un convenio y el convenio está dirigido para beneficiar a la gente de escasos recursos y hasta 300 millones de guaraníes...

- ¿Dice así taxativamente?

- Por supuesto.

- El ministro dice que la ley le ampara a estos enfermos cuando en los hospitales públicos no se puede realizar este tipo de tratamientos...

- El es ministro, puede decir lo que quiera, así como hará todo lo que le ordena Marito o su grupo político. Se debe a su clase política.

- Abreu no tiene bajos recursos...

- No, absolutamente. El puede pagar perfectamente.

- Parece que hizo un cheque de 350 mil dólares a nombre del Ministerio...

- Me parece correctisimo. Pero después que se demuestre cómo el Ministerio le va a pagar al IPS. El manejo de todos modos es discrecional por parte del Consejo de Administración del IPS y de sus gerentes. Desde que asumió este señor (Vicente) Battaglia como director se producen estas cosas que indignan a la gente.

- Se usa a favor de los amigos, dice usted...

- Lamentablemente IPS no cumple su función. Si alguien investigara la cantidad de empresas maletines que se han presentado para negociar medicamentos. No hay control. Los consejeros, ninguno representa los intereses de los aportantes, salvo nuestro representante Roberto Brítez. Es el que pelea por hacer algo. Los otros en su mayoría son funcionales a los políticos de turno. Lo que indigna son los privilegios que se concede a los apadrinados del poder. Hay un señor que tiene un hijo que nació con una discapacidad coronaria muy grave. Ahora cumple 18 años. Su papá es un aportante de 25 años, trabajador de una cooperativa. Al cumplir la mayoría de edad le avisan al padre que se cortaron todos los beneficios que tenía. Le piden una nueva junta médica para evaluarse. Uno se pregunta si aquí hay un idiota, come vidrio o es muy malintencionado. ¿Porqué le van a evaluar si está siendo atendido en forma ininterrumpida desde hace 18 años?

- ¿Por qué tanta indignación por el caso Abreu?

- Porque la gente está convencida que fue un arreglo político entre personas influyentes del Gobierno con una persona emparentada familiarmente con uno de los mandamases de la política...

- (el político José) Alderete es su consuegro...

- Le dieron autorización enseguida. Es un tumor maligno, nadie discute, pero en cambio a doña Juana que tiene un tumor en el rostro le aplazan su operación desde hace ya dos años. La excusa fue el Covid. ¿Por qué no se le operó a esa señora que ya tenía todo autorizado?

- ¿Por qué no tenía apoyo político?

- No tenía. En cambio, a este señor le allanan el camino en 24 horas. ¿Porqué ese trato desigual? Porque su consuegro es un capo de la política y el yerno está en Itaipú y el otro está en el Tesoro nacional, todos bien colocados y ¿quién sabe con cuánto salario del Estado?

- ¿Por qué usaría IPS si puede pagar afuera?

- Claro, si tiene 350 mil dólares para pagar su tratamiento en el exterior, ¿porqué viene? El hijo dijo que su papá quiso venir al Paraguay porque ama al Paraguay. Está bien, es muy romántico pero el tema es sencillo: ¿quién le paga a IPS? El no le va a poder pagar. ¿Van a pagar como siempre los asegurados y los jubilados? Imagínese que ni siquiera le cito la cantidad de apadrinados que vienen con orden judicial.

- ¿No son asegurados?

- No. Y eso le sale 30 millones de dólares al IPS. Estamos hablando de entidades públicas que mandan a sus amigos a una entidad privada como es el IPS, una entidad privada que pertenece a los aportantes.

- Como robo a mano armada...

- ¿Por qué no tiran a esos pacientes amigos a otros sanatorios privados a ver si les hacen caso? ¿Por qué tiene que ser siempre el IPS? Por orden judicial, una señora no asegurada estuvo cuatro años internada en terapia intensiva. Al IPS le costó millones y millones. Aparecen generalmente apadrinados por influyentes de los tres poderes del Estado. ¿Quién termina pagando? el obrero, el trabajador, el aportante, el jubilado. El jubilado aporta el 6% de su haber jubilatorio...

- ¿Cómo le va a pagar Salud al IPS la operación de Abreu?

- Nosotros vamos a presentar el lunes a las autoridades un pedido de esclarecimiento. Queremos aplicar la Ley 5289. Solicitamos la lista oficial de personas en espera de transplante. Pedimos que el Ministerio explique porqué dio prioridad al caso que ha trascendido del pastor Emilio Abreu por encima de otros pedidos. Y la pregunta es esa. ¿Cómo el Ministerio le va a pagar al IPS el costo de la operación? El costo mínimo de este tipo de intervención quirúrgica es de 300 millones de guaraníes. Si sobrepasa, el resto tiene que poner el Tesoro Nacional...

- El Estado...

- El Estado a través de las contribuciones de los ciudadanos, de nuevo nosotros. Eso está en el impuesto que pagamos por luz, agua, alimentación, impuestos que en el fondo no dejan de ser un robo.

- ¿Robo de quién?

- De los políticos que manejan el Estado. Manejan el país como su empresa. Por eso es tan importante insistir en el achicamiento del Estado. A ellos no les conviene porque están acostumbrados a repartirse entre ellos la plata de los contribuyentes. Hoy tienen una magnífica excusa: la sequía, la pandemia, la bajante del río. Son capaces de culparle a la hemorroides de alguien con tal de gastar la plata que no es de ellos.

- Gastar la plata de otros en sus partidarios...

- El pueblo está cansado de la desigualdad impresionante que hay en este país. No puede ser que la autoridad otorgue a una persona un privilegio tan desmesurado. Si tiene plata, ¿porqué no se fue a hacerse atender al Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo? En la Argentina, ¿cuántos sanatorios de primer nivel tienen? ¿Porqué justamente tienen que abusar de la plata de los aportantes del IPS? En nuestro país hay toda una fundación hermosa que hizo una señora para el trasplante de médula. Se creó la ley del donante de médula. ¿Porqué no se trató ahí desde el principio?

- Los que están a su favor del pastor dicen que hay odio, resentimiento por ser de otra...

- Es muy claro que esto no tiene que ver con la religión y que se trata de pura politiquería, de influencias políticas. El IPS tiene que reestructurarse de cero y funcionar como empresa privada que es. En el año 70, Uruguay decidió hacer el Banco de Previsión Social llevándose por delante todos los obstáculos que interpusieron los políticos. Hoy maneja el 90% del sistema bancario privado del país. Tiene una cobertura del seguro social de casi el 94% de su población. A eso tenemos que llegar, ahora que estamos cerca de los ocho millones de habitantes. Pero tenemos que arremeter contra toda esa mafia creada alrededor del IPS.

- ¿Quiénes son los enemigos?

- Son políticos asociados con algunos empresaurios. Le cuento una historia. A una persona que hacía aceite de marihuana para proveer a los enfermos sin recursos como los epilépticos, le metieron cinco años de cárcel porque le estaba sacando el negocio a una de las empresas farmacéuticas más grandes del país que vende ese aceite a más de 300 mil guaraníes un frasquito de 50ml. Esa misma empresa consigue del Congreso una ley que le calza justito a su laboratorio. Otros laboratorios no pueden acceder. Si lo hacen van directamente a la cárcel. Mire la diferencia que hacen en Uruguay. La marihuana está legalizada hasta para el consumo. La salud pública en general está centralizada en un banco que es manejado por un comité de jubilados, de trabajadores, una banca de segundo piso. Tiene la mitad de empleados administrativos que el IPS.

- ¿Uds. plantearon algo similar?

- Escúcheme. Obligan a IPS a repartir su dinero en los bancos. No hay ninguno que baje de una ganancia de más de 500 millones de dólares, la mayoría con dinero del IPS. ¿Qué inversión puede hacer IPS a favor de sus asegurados? No puede. La ley no le deja. Solo permiten depositar la plata en CDA en bancos privados.

- Y encima se surten de fuera...

- El ministro habla del “convenio”. Espere un poco señor ministro. ¿Por qué no le operaron a Juana que es asegurada del IPS? ¿Por qué al hijo discapacitado de ese aportante le van a suspender la medicación? ¿Por qué no hay medicación para el cáncer del asegurado y hay para otros? Esos son los temas que tenemos que sacar a la luz. Cuando eso se haga transparente allí realmente va a empezar la cura en el IPS.

- ¿Ustedes tienen un proyecto de transformación del IPS?

- Hay, claro que sí. Hay un proyecto muy grande. Está presentado en el Congreso. Acompañamos al doctor Pedro Halley, la Federación, otras agremiaciones y sindicatos.

- ¿Y les acompañan los parlamentarios?

- Hay simpatías. Ese senador (Stephan) Rasmussen tiene muy buenas intenciones. El senador (Jorge) Querey quería separar la parte de salud con la parte de jubilación. Es un excelente médico pero por lo visto está mal asesorado. El dice: “El IPS cede todos los hospitales y las clínicas a un departamento de Salud”. Se olvida que todos esos hospitales, sanatorios, terrenos, forman parte de la reserva técnica de los fondos de jubilación. Nosotros tenemos un fondo de jubilación en dinero que alcanzan 2.400 o 2.500 millones de dólares. Pero todas las propiedades del IPS forman parte de esa reserva. Alcanza más de 7 mil millones de dólares...

- Una fortuna...

- Es una fortuna. Por eso cuando me dicen: “¡IPS va a quebrar!”, yo me río. El IPS no puede quebrar ni aunque quiera. Con esta mala administración que tenemos con este Battaglia al frente igual no va a quebrar. Lo que pasa es que en el Parlamento hay legisladores que están muy metidos en el negocio de medicamentos y son los que bloquean las iniciativas para fortalecer la institución.