Quejas por falta de medicamentos en hospitales de Misiones

La Lic. Norma Leguizamón, integrante de la Coordinadora de “IPS Ñane Mba’e. Ayolas, Misiones”, manifestó que la población de Ayolas y de Misiones, están atravesando el momento más crítico de la historia con relación a la situación de la salud. Siguen muriendo gente de covid-19 y de otras enfermedades que bien se podían combatir. Los fallecimientos seguirán por causa de nuestro sistema criminal de salud donde la falta de medicamentos e insumos son el pan de cada día.

“Aquí, en el hospital de Ayolas, hace un buen tiempo que ni aspirinita tenemos y ni pretender los medicamentos básicos para hacer frente al covid que está alcanzando el pico máximo en este momento. Siguen muriendo gente por causa del coronavirus y de otras enfermedades, pero nuestros representantes locales y departamentales no pierden su tiempo para buscar posicionarse cada vez más fuerte dentro de la política y se pasan haciendo proselitismo barato aprovechando la necesidad y el mal pasar de la gente”, expresó Leguizamón.

Desde nuestra perspectiva ya nadie se queja, parece ser que nos han adoctrinado a su manera nuestras autoridades y el ciudadano común ni cuenta se da del sufrimiento que está pasando, tan grande es su impotencia, agregó

Seguidamente, dijo que este tipo de escenario ocurre en todos los hospitales, ya sea los dependientes del Ministerio de Salud, IPS y los hospitales bien llamados “desintegrado” Ndaipóri pohã.

“Cómo concebir que la salud del ciudadano paraguayo esté entre las prioridades de este gobierno ausente que lo único que sabe hacer es corruptear en el sentido amplio de la palabra”, dijo.

Por su parte, Ramón Salinas, director del Hospital Integrado de Ayolas, explicó que la falta de medicamentos es porque los lotes que llegan terminan rápidamente, y se vuelve a pedir, pero cuando llegan, en pocos días terminan, pero se hace todo lo posible para tratar de cubrir la gran demanda de remedios que existe en el centro asistencial ayolense.

Además, dijo que él no puede hablar u opinar sobra la situación de otros hospitales porque no conoce la realidad, pero cree que la situación no es tan diferente al Hospital de Ayolas.