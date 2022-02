Hacienda colocará bonos en mercado local desde el martes 15

La cartera económica dio a conocer el calendario de subastas que se desarrollará cada mes hasta diciembre, lo que en principio se haría a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

Hacienda tiene disponibles US$ 150,4 millones que había quedado luego de la primera colocación de bonos soberanos, realizada el 20 de enero último en el mercado internacional.

De acuerdo con el calendario preliminar lanzado por la cartera, los montos a licitar en cada subasta serán anunciados oportunamente, mientras que los plazos serían a 7, 10, 15 y 20 años.

El martes 15 será la primera operación en lo que va del año en el mercado local, luego en marzo, abril y así sucesivamente, hasta completar el monto total autorizado o lo que disponga la cartera.

La ley N° 6873, de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, autoriza a una emisión total de bonos por hasta US$ 350 millones, para financiar los gastos de capital y vencimientos de deudas.

En el mercado internacional ya se colocaron nuevos bonos soberanos por US$ 199,6 millones, quedando un remanente de US$ 150,4 millones para el mercado local. A esta partida se sumó la colocación de bonos por US$ 301 millones autorizados por ley de administración de pasivo o “bicicleteo” de deudas, recursos que fueron destinados al canje de títulos que vencen en 2023 y 2026.

En total en enero se colocaron en la Bolsa de Nueva York bonos por US$ 500,6 millones, autorizados por las referidas leyes.

Un informe anterior de Hacienda revela que al cierre del año pasado estaban en circulación en el mercado local bonos del Tesoro por valor de más de G. 3,9 billones (US$ 576,8 millones), emitidos entre 2015 y 2021.