“¿Qué obras dejaron?”: Las críticas de Marito a gestión de Horacio Cartes

El presidente Mario Abdo Benítez no escatimó en críticas contra el gobierno de Horacio Cartes y sus seguidores, en su discurso en el acto de apoyo al Movimiento Fuerza Republicana, y a su líder el vicepresidente Hugo Velázquez. El acto se llevó a cabo anoche en el Centro Vy’a Renda de Arroyos y Esteros.

“El gobierno anterior gobernó cinco años sin crisis. La única crisis que tuvo fue el intento de introducir la figura de la reelección presidencial vía enmienda. Después no tuvieron ni una crisis. Ellos crearon su propia crisis y nosotros estuvimos en la plaza defendiendo la democracia, la Constitución, la ley y el Estado de derecho”, manifestó.

Lea más: Abdo recibe visita clave de representante de EE.UU., tras denuncia e investigación a Cartes

“¿Qué obra importante nos dejaron? Un viaducto que cada vez que llueve se inunda, y que lleva el nombre de Rodrigo Quintana, un joven liberal muerto ahí por defender la democracia. ¿Esa es la gran obra que nos dejan? El metrobús no existe. Nos dejaron y tuvimos que aplicarle la multa”, cuestionó.

El Presidente de la República criticó las intenciones del movimiento Honor Colorado junto a sus candidatos de volver al poder y citó algunas de las irregularidades más comentadas del gobierno.

“¿De qué pueden hablar quienes hoy quieren volver al poder? ¿Para qué quieren volver al poder? ¿Para ser tan patriotas de sacar conocimiento del Estado paraguayo y abrir una cementera que le compita a INC, donde el presidente de INC en la época anterior hoy es presidente de la cementera privada, sacando conocimiento del Estado para beneficio personal en detrimento de la empresa de todos los paraguayos?”, dijo.

“¿O miento cuando digo eso? ¿O no es el mismo gerente de Petropar hoy gerente de Enex? Esas son realidades. O como dijo el vicepresidente, ¿O no se autoadjudicaron 40 años de concesión y hoy son dueños de esa empresa? Son verdades que yo tengo la obligación de contarle a ustedes, porque yo sé y ustedes tienen que saber para saber elegir. Que no les engañen”, advirtió.

Lea más: Fiscal que investiga a HC dice que “por ahora no hay motivos” para apartarse

En otro momento dijo que no se ganan elecciones mintiendo, manipulando y pensando que pueden engañar al pueblo.

El discurso de Marito se da en medio de un escenario en el que está en puertas una investigación contra Horacio Cartes, luego de las denuncias presentadas en el Congreso por el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.