Preda niega formar parte de equipo que defiende a Cartes ante investigación fiscal

En contacto con ABC AM 730, el abogado, aclara que representó y patrocinó a Horacio Cartes, ante un órgano administrativo como lo es SEPRELAD. Sostuvo que él no tiene una carta-poder del exmandatario. La fecha en que se presentó lo requerido fue el 31 de enero último.

Preda proveyó el argumento presentado a SEPRELAD, por parte de Cartes. En el texto, dice que en ninguno de los incisos del artículo 28 de la ley 1.015/97 y sus posteriores modificaciones, se indica que la SEPRELAD tenga la atribución de recibir denuncias, sobre la supuesta comisión de hechos punibles. Esto tras lo denunciado por el ministro Arnaldo Giuzzio.

Además que no está facultada ni puede extralimitarse en sus reales funciones y que el único ente que tiene esa posibilidad es el Ministerio Público.

Negó que forme parte de equipo jurídico de Pedro Ovelar

“Ovelar interviene ante la fiscalía”, alegó. Sobre la consulta, del equipo jurídico del otro abogado de Cartes, en este caso Ovelar, aseguró que no forma parte de ese staff, y no va a ejercer la defensa penal.

Sin embargo, reconoció que está asesorando de manera independiente al expresidente, en lo relacionado a acusaciones al Grupo Cartes y en especial a su banco BASA. Preda sostiene que Horacio Cartes no forma parte del directorio del ente financiero.

Considera que no es necesaria la inhibición del fiscal Legal

Preda descartó que haya motivos para que el agente fiscal, Osmar Legal, se inhiba del caso que fue denunciado por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Esto teniendo en cuenta la asesoría que le presta a Cartes y porque él defendió a Legal ante un proceso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Reiteró que en ese expediente en particular, él no interviene, por eso cree que no hay motivos. En el mismo sentido, en relación a la investigación de la fiscala Liliana Alcaraz.

