Bachi Núñez afirma que en Diputados no hay votos para el juicio a Sandra Quinónez

Basilio Bachi Núñez se refirió al posible planteo de un juicio político a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, iniciativa a la que Honor Colorado se opone.

Señaló que rechazan el juicio porque viene de parte de un sector político que siempre quiso tener un fiscal a medida, dejando de lado que el cuestionamiento a Sandra Quiñónez es su presunto parcialismo a favor del cartismo.

Ñúnez señaló que la fiscal General fue electa por varios parlamentarios que están hasta el momento en el Congreso Nacional.

“Fueron senadores liberales, del Frente Guasu, y el Partido Colorado los que la eligieron y ahora quieren cambiarla. No escucho a la gente de la oposición pedir un juicio político al ministro de la Corte porque está prescribiendo causas. Se aprovechó esta situación de San Bernardino para generar un conato de juicio político que no existe. En Cámara Baja no hay números y lo que se está generando es inestabilidad”, aseguró. Sin embargo Bachi Núñez obvió el hecho de que senadores de Frente Guasu, del PDP, de Añeteté y efrainistas votaron en su momento contra la designación de Quiñónez.

“Quieren instalar”

Dijo que los medios de prensa quieren “instalar” la idea de que ahora se apunta a la fiscala Sandra Quiñónez por las acusaciones que hizo el ministro Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes.

Mencionó que no es la primera vez que “Arnaldo Giuzzio presenta Power point acusando a diputados de narcopolíticos, y ahora está abrazado con Freddy D’Ecclesiis. Lo perjudicó grandemente y él mismo dice que ahora Freddy está ayudando a la Senad”, criticó.

En cuanto a la denuncia que realizó el ministro del Interior, la desmeritó, vaticinando que “solo quedará en el Power point”.

“No está preparado”

Sostuvo que Giuzzio no está preparado para ser ministro del Interior, pues pudo haber evitado los sucesos de San Bernardino, manejando información previamente.

Al consultársele su opinión sobre el nuevo embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, que llegará a nuestro país antes de fin de mes y que dio de qué hablar porque tiene esposo, dijo que no tiene una opinión formada por el momento.

Sobre si harán un pronunciamiento como bancada, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados se había declarado pro familia, y el nuevo embajador no responde al modelo de “familia tradicional”, respondió molesto que pueden hacer el pronunciamiento como pueden no hacerlo, pero que no necesariamente deben estar obligados a realizarlo, o dar explicaciones por ello.