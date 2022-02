Tema juicio político a Quiñónez debe cerrarse esta semana, según diputados opositores

“El pedido de Horacio Manuel Cartes Jara es proteger a Sandra Quiñónez. En este momento la Fiscalía está manejada por Cartes, esa es una realidad que nadie puede negar”, señaló el diputado liberal Edgar Acosta en el marco de un debate de representantes de la oposición sobre el juicio político a la fiscala General de la República, Sandra Quiñónez durante el programa “En detalles”.

Colorado Añetete definirá postura sobre el juicio político, en una reunión que se llevará mañana entre diputados y senadores oficialistas.

Acosta prosiguió diciendo que para Cartes es importantísima la Fiscalía” y que la tarea de los opositores es hacerle ver a la ciudadanía lo que está ocurriendo.

Lamentó que algunos de sus pares liberales, específicamente del llanismo, quieran desmarcarse del tema argumentando que no quieren tomar postura al respecto. “Nosotros como oposición tenemos que tener una tarea responsable de control, no negociar”, alegó.

“No es una cuestión personal esto, tenemos que recuperar la Fiscalía. Hay que ser firmes. Hicimos varias denuncias penales, incluso denunciamos a Itaipú. ¿Qué es lo que no hemos hecho ya por la institucionalidad?”, cuestionó el legislador.

Por su parte, la diputada del PEN, Kattya González, señaló la necesidad de cerrar esta semana el tema del juicio político a Quiñónez, porque hay otros temas que necesitamos impulsar. Exhortó a legisladores y a Mario Abdo Benítez a volver de Dubai, donde se encuentran actualmente, según informó.

En otro momento, la legisladora argumentó que “si esta jugada (de Honor Colorado) no se cierra, el que va a terminar enjuiciado políticamente será Mario Abdo Benítez. El gobierno de Mario Abdo no fue el más reluciente en cuanto a institucionalidad. El acto de incoherencia se manifiesta en falta de acompañamiento en la independencia de la justicia sobre la Fiscalía General. Esto no va a salir gratis, sobre HC, no van a quedarse quietos”, advirtió.