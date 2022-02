Hospital de Trauma funciona con un solo tomógrafo

El Hospital de Trauma (ex Emergencias Médicas) solo cuenta con un tomógrafo, con el que están atendiendo a los usuarios, pero no pueden recibir otros pacientes, afirmó su director, doctor Agustín Saldívar. Hay un segundo tomógrafo, pero no funciona porque necesita una pieza que ya pidieron al Ministerio de Salud, pero aún no llegó.