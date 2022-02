PLRA, “desmovilizado y con lente oscuro”

El cuestionado dirigente liberal Dionisio Amarilla analizó la situación del PLRA ante muchas problemáticas actuales. En primer lugar, cuestionó que se lleguen a consensos en algunas localidades sin antes siquiera abrir los debates ni aprovechar para realizar campaña acentuando las grandes carencias que sufre cada ciudad, poniendo como ejemplo el caso de Itacuá, que tuvo elecciones ayer.

En otro momento, evitó igualmente sentar postura concreta sobre el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pero criticó que el PLRA no haya planteado debate alguno al respecto. Agregó, sin embargo, que es un asunto que deriva de problemas internos del Partido Colorado.

Lea más: Listas de consenso hacen que PLRA haya registrado escasa participación en internas

“No me gustaría que nosotros seamos arrastrados por la mera interna colorada. Quiero ver el libelo acusatorio planteado por el sector que dice que en realidad quiere cambiar el sentido de la administración de la Justicia”, afirmó.

No obstante, consideró que el sistema judicial indudablemente ha fallado. “La Fiscalía no nos ha representado dignamente, por eso siguen los evasores, los contrabandistas... Y el partido no nos ha invitado a debatir este tema”, criticó.

Lea más: El PLRA tiene 46 demandas y debe hasta por salarios no pagados desde enero

Partido desmovilizado

En otro momento, aseguró que su partido se encuentra completamente “desmovilizado” y “se pone lente oscuro” ante todos estos problemas. Agregó incluso que Efraín Alegre “metió” a mucha gente en el sector público en los últimos años, pero hay un “casamiento tremendo” entre los actores políticos, que solo se ponen de acuerdo cuando uno de ellos está en riesgo.

“Hoy no quiero ser marioneta de Efraín, soy uno de los que permanentemente le dicen a Hugo Fleitas (vicepresidente del directorio) que se anime y lidere el proceso, que convoque a la mesa directiva”, agregó en contacto con ABC Cardinal.