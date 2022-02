Ratifican pena a dos del EPP

Los hermanos condenados, Víctor y Gregorio Morales Martínez están sindicados como miembros del ala logística del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y fueron acusados de llevar provistas a los miembros del grupo, en el marco de la investigación del secuestro el policía Edelio Morínigo, desaparecido desde el 5 de julio de 2014, fecha en que fue secuestrado por el EPP.

Asimismo, los hermanos Morales están sindicados por los investigadores de haber colaborado al menos en el asesinato de cinco policías ocurridos en dos atentados en 2015.

Los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes declararon inadmisibles los recursos planteados contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Concepción el 24 de febrero del 2021.

La Cámara multifueros ratificó la condena establecida por el Tribunal de Sentencia presidido por Richard Alarcón, en un juicio oral y público que concluyó el 26 de junio del 2020.

“Comparto y me adhiero a la solución jurídica resuelta por el ministro Benítez Riera que decidió no admitir los recursos de casaciones planteados por ambas defensas, debido a la falta de fundamentación de los respectivos escritos y atendiendo a que los recurrentes no precisaron en que consistía la contradicción denunciada como fundamento de su pretensión (...)”. argumentó el ministro Ramírez Candia.