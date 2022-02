2023, una odisea para el elector pensante

En tanto, la llamada “oposición” es en realidad un conjunto de sectores políticos, algunos con visiones muy distintas y hasta enfrentadas de cómo se debe administrar el país y qué medidas hacen falta para superar las desigualdades y desarrollar al país (suponiendo que piensen en esas dos últimas cuestiones).

Efraín Alegre, presidente del PLRA, partido de oposición con mayor estructura y afiliados, pretende ser el candidato “de consenso” e intentar, por tercer periodo consecutivo, presidir la República, luego de 2 derrotas anteriores contra candidatos de la ANR.

Su estrategia de comunicación consiste especialmente en hacer videos e intervenciones en las que denuncia a “la mafia” que representan el expresidente Horacio Cartes y el actual presidente Mario Abdo Benítez. Esta manera de publicitarse evita dar alguna explicación sobre, por ejemplo, sus propuestas económicas y sociales. No se sabe muy bien qué propone Alegre, aunque por la línea de su partido, parece que, en muchos aspectos, plantearía medidas similares a las de la ANR. Él seguramente dirá que combatirá la corrupción, el clientelismo, la impunidad, etc., pero no explica cómo. Antes deberá superar la interna, donde se presenta el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas. Si bien es un candidato “nuevo”, está rodeado de viejos y muy conocidos dirigentes liberales, algunos de los cuales no invitan justamente a creer en propuestas de cambio real.

Luego están otras candidaturas de la oposición. Algunas se basan en la novedad o la imagen de juventud y nuevos aires que proyectan. Sus discursos apuntan a presentarse como distintos, no contaminados por la corrupción y, presuntamente, independientes de compromisos con poderes mafiosos o fácticos.

En esa línea entran, con sus matices, las candidaturas de los diputados Sebastián Villarejo (PQ), Carlos Rejala (Hagamos), Kattya González (PEN) y Soledad Núñez. También se puede incluir a Martín Burt, que batallará en la interna del PLRA. El problema de todos ellos es la falta de estructura. Que terminen como candidatos de consenso sería fruto del azar político que no ocurre muy seguido.

Están las candidaturas de la izquierda, Frente Guasu. El senador Sixto Pereira aparece como una figura provocativa divisor de aguas, con propuestas dirigidas a los sectores más postergados del país. La senadora Esperanza Martínez parece una figura con mayores posibilidades de diálogo con otros sectores y en su discurso de presentación habló de propuestas concretas sobre salud, educación y seguridad. Sería una buena candidata si logra instalarse como la figura de consenso que también otros, con menos pergaminos, pretenden ser.

De los colorados, cualquiera gane, no será una buena figura. La oposición, con muchos candidatos, tiene pocas posibilidades. El dato: el 27 de junio vence el plazo para presentar alianzas o concertaciones.