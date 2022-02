Coronavirus: confirmaron 929 contagios y 38 muertes en las últimas 24 horas

Informe #COVID19 l 21 de febrero



📍Procesamos 3.135 muestras, 929 positivos



📍Total de confirmados: 636.520



📍38 fallecidos. Total: 18.237

20 a 39 años: 1 (no vacunado)

40 a 59 años: 6 (6 no vacunados)

60 años y más: 31 (5 dosis completa, 11 dosis incompleta, 15 no vacunados)