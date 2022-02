Mensajes “encriptados” de Llano y Bachi atentan contra posible juicio político a Sandra Quiñónez

En contacto con ABC AM 730, la opositora y una de las que confeccionó el libelo acusatorio para enjuiciar a Quiñónez, rechazó la idea, que con la confesión de Giuzzio y su destitución se pierdan votos, para el juicio político.

Este nuevo escenario político, donde uno de los que estuvo denunciando al expresidente de la República Horacio Cartes ya no forma parte del gobierno (Arnaldo Giuzzio), por su trato con un narcotraficante, no opaca el trabajo de acusación a la fiscala general. Tampoco deja sin validez las documentaciones para evidenciar que el Ministerio Público, no representa a la ciudadanía.

Declaraciones pone en alerta y peligra sumar votos

Está en pleno debate y existe un tira y afloje, por la carrera en alcanzar una mayoría de dos tercios, para iniciar el juicio. González fue clara al decir que Llano y Núñez están avanzados en cuanto a la postura que tienen con sus diputados. En tal sentido, la diputada del Partido Encuentro Nacional, recordó las expresiones.

Con relación a un día clave, como el de mañana, Llano dijo: “el miércoles van a ver menos votos”. Bachi mencionó que hay cosas que van a salir. Ante esto, Kattya no descarta una “cumbre” entre Llano y Cartes.

“Ellos pueden reunirse sin la oposición”, dijo, González. Agregó que la oposición es minoría y terminan siendo títeres de la aplanadora colorada que marca las decisiones en cámara baja. Sobre los votos, fue contundente: “Votos están en cancha de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Un apéndice de la oposición es parte de este enjuague”, expresó.

Recalcó la esperanza que tiene que el Presidente Abdo, no vuelva a abrazarse con el cartismo. La parlamentaria, sostiene que el mandatario, tiene mucho peso en las posiciones que tienen los miembros de su movimiento. “La voluntad política, será clave”, sentenció.

Pide que la ciudadanía se movilice

Kattya, hace un llamado a la gente que quiera un país diferente. Instó a que se debe unir ante tanto espanto con todo lo que está ocurriendo. “La dificultad ahora, es que necesitamos la alianza estratégica de la gente”, resaltó.

Está totalmente de acuerdo con la destitución de Giuzzio, pues deja un elemento de prueba, que el crimen organizado sigue ofreciendo sus servicios al estado a través de licitaciones.

