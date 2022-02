Opositores y colorados oficialistas firmaron acusación a fiscala general

La presentación del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez apunta sobre todo a ratificar la voluntad de las distintas bancadas de impulsar el juicio político a la fiscala Quiñónez, por mal desempeño de funciones.

El libelo acusatorio, firmado por los 19 diputados presentes, cuenta con 89 páginas más otras 2.441 páginas de pruebas documentales. A las 9 causales presentadas se les agregarán al menos otras dos, según anunciaron.

Por un lado, el diputado Sebastián Villarejo (PQ), en plena ceremonia, anunció que les había llegado la contestación a un pedido de informe a la Seprelad en el que esa institución confirma que los hechos de contrabando y lavado de dinero denunciados por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio ante la Comisión Permanente ya habían sido comunicados a la Fiscalía General del Estado a fines del año 2019. Indicó que esa sola confirmación es contundente para agregar al libelo acusatorio.

Por otro lado, la diputada Kattya González (PEN) manifestó su intención de agregar como causal la forma en que la fiscalía realizó una interpretación ampliada de la ley sanitaria durante la pandemia y, decreto en mano, se acusó y se persiguió a la población paraguaya.

Señaló que más de 9.000 causas contra ciudadanos fueron presentadas como trofeos de guerra y como logros del Ministerio Público y hasta hoy siguen persiguiendo a pesar de que ya hay pronunciamiento de un Tribunal de Sentencia que dice que eso no es delito.

La legisladora dijo que los votos están ajustados y que hay bancadas que aún no se pronunciaron. Indicó que no solamente hay dudas con los liberales llanistas sino también con otros liberales que todavía no han tomado una posición pública. Destacó que hay algunos suplentes que asumieron las bancas y son “invisibles”, ya que casi no asistieron a las sesiones y hoy tienen que tomar una posición.

También se refirió a otros diputados liberales del equipo del senador Dionisio Amarilla “que no dicen ni que no ni que sí”.

Para forzar la convocatoria a sesión extraordinaria se necesita de 20 firmas. Para aprobar el libelo acusatorio debe haber mayoría de dos tercios, es decir 53 votos.