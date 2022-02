Confirman regreso de clases presenciales en universidades, pero con protocolo

Velázquez explicó este miércoles que con el levantamiento de restricciones sanitarias por parte del Gobierno, una medida que se anunció ayer, “ya no hay circunstancias” que puedan impedir la asistencia presencial a las clases en las universidades.

El presidente del Cones afirmó en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM que en la reunión que el consejo tiene prevista para esta mañana se fijarán las “indicaciones” para que cada institución implemente la presencialidad.

“Hace mucho que piden los estudiantes, los padres. La noticia más linda que pudimos haber recibido ayer fue el levantamiento de las restricciones. Vamos a poner esto a consideración y vamos a coordinar de nuevo con las instituciones para volver a la modalidad presencial. Estamos ansiosos para que eso se pueda dar”, expresó Velázquez, quien también es rector de la Universidad Católica.

Controlar la modalidad

El sacerdote dijo también que cada universidad ofrece las carreras con una determinada modalidad: la presencial o las que se rigen por Educación a Distancia (EAD).

Cabe recordar que muchas de las carreras presenciales pasaron a ser total o parcialmente virtuales con la llegada de la pandemia del COVID en marzo de 2020. Esto pudo hacerse a través de diferentes dictámenes del Cones.

Sin embargo, ya algunas instituciones ofrecían carreras virtuales en modalidad EAD y muchas otras se sumaron a pedir autorización al Cones para aumentar la oferta con ese sistema durante los últimos dos años, es decir, durante la pandemia.

En relación a las denuncias de alumnos que aseguran que se les cobra por clases presenciales, pero solo les prometen las clases virtuales, Velázquez indicó que eso es algo que eventualmente puede ser denunciado ante el Cones. “La modalidad, si es presencial, deben volver. Si no lo hacen (las universidades) están en falta, están pasibles de sanción y multa”, agregó.

Las denuncias por estos casos deben ser hechas a través de la web del Cones. Es por ello que el presidente del consejo pidió a los estudiantes tener en cuenta qué es lo que se les está ofreciendo.

Sobre los reclamos por la suba de aranceles en algunas instituciones, Velázquez indicó que el Cones no controla ese factor, pero que sí podría intervenir si el aumento es desmedido. “Nosotros no controlamos aranceles, esa no es nuestra parte. Ese es un contrato de la persona con la institución. Sí pueden hacer una denuncia si es que hicieron un aumento desconsiderado”, finalizó el presidente del Cones.