Diputado Ozorio: ¿Fiscalía investigará o no los audios que revelan el esquema narco?

La Fiscalía emitió esta mañana un confuso comunicado supuestamente haciendo relación a las publicaciones sobre el diputado Juan Carlos Ozorio. No obstante, solo se limitó a mencionar que hay muchas aristas en el operativo “A ultranza” y que 24 personas están siendo investigadas. No se menciona si verificará o no los datos revelados ayer.