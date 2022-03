Hacienda prepara colocación de bonos

La cartera económica comunicó que la subasta de bonos del Tesoro se realizará el próximo martes 8 a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), en el horario de 09:00 y 09:30.

El informe menciona que se hará la reapertura de tres series de títulos, a 7, 10 y 15 años por G. 44.000 millones, G. 42.000 millones y G. 45.000 millones, con una tasa de interés de 7.75%, 7.80 y 8.00%, respectivamente.

Lea más: Circulan bonos del Tesoro por US$ 576,8 millones

“Los interesados en adquirir estos Títulos del Estado pueden hacerlo a través de las Casas de Bolsa que operan en el Mercado de Valores. Para ello, deberán firmar el documento Términos y Condiciones de Emisión a ser expedido por las mismas”, indica la nota.

Es la segunda subasta que efectuará Hacienda en el mercado local, en la primera llevada a cabo en febrero pasado se puso a consideración de los inversionistas bonos por G. 196.460 millones (US$ 28,3 millones), la oferta recibida fue por G. 175.758 millones (US$ 25,3 millones) y el monto adjudicado finalmente fue de G. 28.208 millones (US$ 4 millones), lo que implica apenas un 14,3% del total.

Lea más: Hacienda coloca bonos soberanos

La emisión de bonos está autorizada por ley de presupuesto y los recursos captados están asignados a cubrir gastos de capital y pago del servicio de la deuda pública.

Hacienda tiene autorización vía ley de presupuesto para contratar nuevas deudas por US$ 600 millones, de esto US$ 350 millones mediante la colocación de bonos y US$ 250 millones a través de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La colocación de bonos soberanos ya se realizó en enero pasado y ahora el remanente se colocará mensualmente en el mercado doméstico.

La deuda pública total el año pasado se situó en US$ 13.631,3 millones, lo que equivale al 33,8% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el ultimo informe que dio a conocer Hacienda.