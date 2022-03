Mercado 4: concejal denuncia colocación de nuevas casillas

Hoy, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, el director del Mercado 4, Juan Villalba, compareció. Durante la presentación y posterior debate, el concejal Miguel Sosa (ANR) le increpó que mientras suceden desalojos en algunos puntos, en otros permiten colocación de más y más casillas. El edil mostró fotografías de las supuestas casillas nuevas.

Por otra parte, durante la comparecencia, los ediles criticaron al director por sus actitudes violentas y haber participado en una pelea. “No podemos proponer orden a través de la violencia” ni con “moquetes y patadas”, expresó el concejal Miguel Sosa. El edil Humberto Blasco (PLRA) le recordó a Villalba que adonde vaya, sigue siendo director y representa a la Municipalidad.

Asimismo, los concejales solicitaron la elaboración de un protocolo en caso de despejes para que no ocurran hechos de violencia nuevamente.

Ante esto, Juan Villalba dijo que la preocupación debería ser renovar las ordenanzas que están desfasadas y no tanto trabajar en un protocolo. Aseguró que no se tienen funcionarios de inteligencia, ni personal suficiente para hacer despejes. Comentó que generalmente se recurre a la Policía Nacional, pero esta tampoco responde a una resolución administrativa, por lo que los operativos no cuentan con los elementos necesarios.

Durante su discurso, el director aseguró que se registraron aumentos en la recaudación. “En los mercados zonales, noviembre del 2020 recaudó G. 185 millones, y en noviembre del 2021 se recaudó G. 250 millones, lo que representa un 30% más.