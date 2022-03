Capitán Valdez, a juicio en causa de “sextorsión”

Los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Arnaldo Fleitas declararon inadmisible el recurso de apelación general planteado por la defensa del capitán Valdez contra la resolución que dispuso que sea juzgado en un juicio oral y público por sextorsión.

El abogado defensor Alfredo Delgado apeló la resolución dictada el 14 de diciembre último por el juez penal de garantías Mirko Valinotti, mediante la cual dispuso la elevación a juicio de la causa abierta por supuesta coacción y lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

En la ocasión, el magistrado resolvió además rechazar los incidentes de nulidad de la acusación fiscal, el de prescripción de la acción penal, el de falta de acción, además del incidente de suspensión condicional del procedimiento.

Por otro lado, el juez Valinotti dispuso la inclusión de distintas pruebas ofrecidas tanto por la defensa como por el representante del Ministerio Público.

Cuestionamientos de la defensa del capitán Valdez

Básicamente, Delgado argumenta que el magistrado no estudió debidamente las cuestiones planteadas en la audiencia, porque a su criterio recurrió a la “fundamentación aparente” al momento de resolver los incidentes planteados. Por este motivo, solicita a la Cámara la nulidad de la audiencia, la exclusión de pruebas que considera extemporáneas y la realización de una nueva audiencia preliminar.

Cuestionamientos sobre la legalidad de la acusación, así como la decisión de la Fiscalía de ampliar la imputación, además de la admisión de pruebas ofrecidas por las fiscalas -Natalia Silva y Luz Guerrero- del caso, son algunos de los puntos cuestionados por la defensa.

“El delito de lesión del derecho a la comunicación - Art. 144 CPP un delito de instancia de parte, es decir, la formulación de una denuncia es una condición objetiva de perseguibilidad que no se dio en la causa, entonces existe un impedimento procesal por lo que el Ministerio Público carece de pruebas para sostener la causa, excepción de falta de acción”, argumentó el defensor, entre otros cuestionamientos.

Al contestar la apelación, las representantes del Ministerio Público argumentaron lo siguiente: “La acusación cuenta con todos los presupuestos del Art. 347 CPP - lnc. 2 - puesto que surge de la misma relato detallado y circunstanciado de los hechos, denotándose correctamente la descripción fáctica, el periodo de tiempo de la ocurrencia de los hechos que tuvo inicio en diciembre del 2014 y se prolongó por un periodo de seis años aproximadamente, también se detallan las fechas de los hechos relacionados a ... los cuales se habían dado en octubre del 2019 y enero de 2021, sin que haya existido indefensión o desconocimiento por parte de la defensa de estos hechos, puesto que siempre le fueron atribuidos los mismos hechos, que a la fecha permanecen inmutables”.

“Ciriaco Valdez se encuentra acusado por dos hechos punibles (Arts. 144 inc. 2 y 120 del CPJ), la acusación no versa únicamente por un hecho punible cuya instancia dependa de la víctima, sino que se encuentra acusado igualmente por el Art. 120 del CP - coacción - delito de acción penal pública que no requiere de instancia de víctima por lo que el MP se encuentra plenamente legitimado; en cuanto al punto 7 de la parte resolutiva, que dispone la admisión de la acusación y ordena la apertura a juicio oral y público, el apelante no expresó agravios, quedando consentido este punto” destacaron las fiscalas al requerir el rechazo de la apelación.

Decisión de apertura a juicio es irrecurrible

Tras estudiar la postura de las partes, el Tribunal de Apelación sostuvo que la apelación no podía prosperar, debido a que está dirigida contra un auto interlocutorio que dispone la apertura a juicio oral.

Al respecto, el camarista Arnulfo Arias expresa que “(...) el Art. 461 del C.P.P., establece taxativamente las resoluciones en contra de las cuales procede la apelación y en su última parte prescribe: No será recurrible el auto de apertura a juicio”.

He entendido, en consecuencia, que los motivos que ha tenido el legislador para incluir la prohibición de la apelación en contra del Auto de Apertura, ha sido la voluntad de dirigir los actos de los operadores de justicia para allanar el camino y hacer efectiva la realización del juicio oral y público, “el juicio propiamente dicho”.

Finalmente, las decisiones asumidas por el juzgador en el auto de apertura a juicio también son irrecurribles porque no causan un agravio irreparable, pues dicho acto procesal no concluye el procedimiento. “Se debe tener presente, que superadas todas las etapas previstas para la depuración del proceso, el juicio oral y público otorga la oportunidad de volver a plantear cuestiones incidentales”, que deben ser resueltas por el Tribunal de Sentencia en el inicio del juicio.

“(...) al determinar que el Auto de Apertura es inapelable, el legislador no concibe el recurso de apelación contra la resolución por la cual el Juez de Control admite la acusación fiscal, por lo que las demás decisiones asumidas en el auto que contiene la admisión de la acusación, forman parte de la materia propia de la apertura a juicio y en consecuencia no pueden ser objetadas por medio de la apelación, ya que se trata de una sola resolución que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso”, agrega el camarista Fleitas.