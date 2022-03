Continúa sumario a EISA y hay quejas de sus obreros por retraso en pago de salarios

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, informó ayer que siguen adelante con el sumario a la empresa EISA por el abandono de las obras de varias escuelas que le adjudicó el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y que ya se tendría una resolución final este mes.

Asimismo, Seitz indicó que ya la próxima semana culminaría la investigación de oficio que también está realizando la institución a su cargo, sobre la cuestionada obra del espigón norte del aeropuerto Silvio Pettirossi, que también la Dinac adjudicó a esta firma.

Mientras siguen estas intervenciones de Contrataciones, varios obreros de la compañía contactaron ayer con la redacción de este diario para quejarse que EISA no estaría pagando los salarios de los empleados en fecha, como corresponde, y que tampoco cumpliría con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) de todos sus empleados.

“Nosotros venimos cobrando nuestros sueldos con retrasos desde el año pasado. En diciembre cobramos nuestro aguinaldo, pero no nuestro sueldo. El salario de enero y febrero todavía no estamos percibiendo”, expresó uno de los empleados, que pidió no ser identificado. Por otro lado, otra persona señaló que sigue esperando desde hace cuatro años que le paguen su IPS, pero que no cumplen a pesar de su crítica situación de salud. “Quería llegar a un acuerdo, pero es imposible”, expresó.

Este diario consultó a los directivos de la empresa sobre estas quejas de los empleados y señalaron que la compañía está al día con el pago de los sueldos. “Es falso, no sé con qué intención o si es verdad que alguien de la empresa sea (el denunciante). Los impuestos y seguros, todos están al día. Febrero recién terminó y se paga en la semana cómo es normal”, expresó Jorge Palumbo, uno de los administradores de la firma.

A su turno, Alberto Palumbo, remitió un certificado de cumplimiento con el seguro del IPS, donde figuran solamente 68 empleados asegurados. ¿Cómo una importante contratista del Estado y que tiene contratos por G. 485.000 millones solo durante este Gobierno tiene solo esa cantidad de obreros?, es la consulta que hacen los empleados. “El salario de febrero se paga del 5 al 8 y el IPS está todo, además, hay personal que se quieren jubilar”, expresó Palumbo.

Ya cobró US$ 5,7 millones a Petropar

Mientras Contrataciones Públicas sigue investigando a EISA, a lo que hora se suman las quejas de sus empleados por posibles incumplimientos de los pagos de salarios y del IPS, la estatal Petropar anunció el jueves último que ya desembolsó un anticipo de G. 39.060 millones (US$ 5,7 millones) a dicha firma, para iniciar las obras de montaje de un nuevo tren de molienda en la planta de Mauricio José Troche (Guairá).

Dicha obra se adjudicó por un monto de G. 195.299 millones (US$ 28,7 millones) a la empresa de Alberto Palumbo, que es amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.