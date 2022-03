Covid: este sábado se confirman 277 nuevos casos y seis muertes

De un total de 2.291 muestras analizadas, Salud corroboró hoy 277 nuevos casos positivos al COVID-19, de acuerdo al reporte publicado diariamente a través de las redes sociales del Ministerio. Al igual que el número de positivos, también el de fallecidos sigue en marcado descenso, puesto que hoy se confirmaron 6 muertes por el virus.

Según el desglose, uno de los fallecidos tenía entre 40 a 59 años y no estaba vacunado, mientras que los otros cinco son mayores de 60 años, dos de ellos no tenían la dosis completa contra el coronavirus, 2 si estaban completamente vacunados y 1 no tenía ninguna sola dosis.

Informe #COVID19 l 05 marzo



📍Procesamos 2.291 muestras, 277 positivos.



📍Total de confirmados: 643.619.



📍6 fallecidos. Total: 18.460.

40 a 59 años: 1 (no vacunado).

60 años y más: 5 (2 dosis completa, 2 dosis incompleta, 1 no vacunado). pic.twitter.com/bmgx2ME41F — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 5, 2022

Por otra parte, 423 personas siguen internadas a raíz de esta enfermedad y 132 se encuentran en terapia intensiva. De ese último grupo, 67 no están vacunados 22 tienen las dosis incompleta y 43 se encuentran con la dosis completa.

Mientras tanto, hoy salen de alta 898 pacientes, por lo cual el número de recuperados es de 614.216. Paralelamente, el total de fallecidos a raíz de esta enfermedad hasta la fecha es de 18.460.

