Derrota de HC en Diputados arriesga chapa presidencial y cargos

“Fue un error importante de cálculo del Partido Liberado (sic)”, señaló el exsenador Estigarribia, en entrevista con ABC Color, en referencia a la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados por parte del cartismo y sus aliados de la bancada liberal llanista.

Apuntó que Alliana, pese a que su mandato recién fenecería el 30 de junio, adelantó innecesariamente el llamado porque en realidad querían remitir al archivo el juicio político contra la fiscala general Sandra Quiñónez y, de paso, ratificarlo en el cargo por otro periodo.

Estigarribia consideró que fue un mal cálculo porque los políticos olfatean los cambios de poder que se avecinan por los hechos que se vienen sucediendo, en particular los problemas de Horacio Cartes con las denuncias de Arnaldo Giuzzio primero, el libelo acusatorio contra Quiñónez, la versión de que no puede dejar el país por los casos judiciales a los que se lo vincula en varios países, etc.

Indicó que el político paraguayo “huele” todo eso y es natural que cambien las lealtades políticas en la Cámara de Diputados.

Agregó que esta situación afecta a los aliados liberales de Cartes que tienen la presión de sus dirigentes de base de cuyo apoyo necesitan para conservar sus espacios de poder en el próximo periodo.

Estigarribia destacó que es gravísimo para el cartismo lo que ocurrió en la Cámara Baja porque Alliana en vez de fortalecerse se debilita, además del espectáculo lamentable que dieron algunos como el diputado Basilio “Bachi” Núñez y el mismo Alliana que trató de detener la sesión como lo hiciera en su momento Víctor Bogado, cuando perdió también la presidencia.

Efecto dominó

El exlegislador indicó que esta caída puede tener un efecto dominó para el cartismo con la pérdida de otros espacios de poder que ahora ocupa como el de Hernán David Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, “ficha” del cartismo que fue puesto en el cargo de forma inconstitucional, sacando al titular Ramón Romero Roa (+).

Asimismo, recordó que está pendiente el juicio político contra la fiscal general Sandra Quiñónez y que, según las versiones, faltarían 5 votos para su aprobación.

Apuntó que serán importante las señales que vengan del exterior, dada la protección que se menciona que tiene la fiscal Quiñónez.

Consideró que las próximas dos semanas pueden ser decisivas y que, en caso que asuma el fiscal Marcos Alcaraz pueda significar que se impulsen investigaciones referidas a las actividades de Darío Messer, las vinculaciones con el lavado de dinero y el papel de instituciones durante el gobierno de Cartes que tuvieron manejos muy poco claros.

La posibilidad de Juan C. Baruja

El posicionamiento del gobernador de Paraguarí Juan Carlos Baruja (de momento aspirante a senador), como candidato a presidente de la República es algo de lo que habla desde hace rato en el cartismo, señaló el exsenador Estigarribia. Indicó que algunos en el cartismo creen que debería reemplazar a Santiago Peña, que tiene un pasado liberal. Recordó que Baruja es de tradición colorada y lo ocurrido con Alliana obligaría a un replanteamiento en HC.