Piden ayuda para una persona que tiene cáncer y sufre de abandono

FERNANDO DE LA MORA. Don Ramón Ocampos de 62 años, vive con la cara vendada, no por vergüenza o cultura, si no por una dolencia que lo aqueja desde hace tiempo. Los médicos, le dieron el alta diciéndole que su caso no tiene cura. Aun así, sale todos los días a buscar trabajo como jardinero o de lo que las personas de buen corazón puedan pedirle. Dice que no tiene otra cosa para hacer, solo seguir y esperar que un día lo puedan ayudar para que su enfermedad pueda ser curada o al menos asistida hasta donde se pueda.