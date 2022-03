Difícil situación de pobladores de asentamiento San Antonio de San Juan Nepomuceno por falta de agua

Según los datos, el pozo artesiano fue perforado el año pasado por un equipo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) que también se comprometió a equipar con la red de distribución, tanque elevado y otros accesorios necesarios para la utilización del agua potable.

Sin embargo, los pobladores indicaron que ya pasó más de medio año y todavía Senasa no cumplió con el compromiso de equipar el pozo, para que se pueda utilizar el agua potable y la situación se vuelve desesperante y hasta dramática a consecuencia de la falta de agua. La sequía se agudiza, los pozos se están secando y los pobladores no saben más qué hacer.

Los lugareños comentaron que los que tienen algo de dinero compran agua para el consumo y la preparación de la comida, pero para los demás, a quienes no les sobra el dinero, la situación es mucho más grave. “Estamos a escasos dos o tres kilómetros del centro urbano de San Juan Nepomuceno y no podemos contar con agua potable y la comuna no cuenta con programa de contingencia para este tipo de emergencia”, indicaron los pobladores.

La Junta Municipal en la segunda quincena de enero había declarado emergencia distrital por la sequía pero la ayuda es muy escasa, según los datos.

Antonio Reyes, presidente de la Comisión Vecinal del Asentamiento San Antonio, dijo que como ayuda la comuna entregó 400 metros de cañería, (por valor de cinco millones aproximadamente), un aporte totalmente insuficiente para hacer funcionar el sistema.

Reyes comentó que en el asentamiento viven 91 familias, más de 600 personas, quienes están sufriendo por la falta de agua; las autoridades de Senasa se comprometieron en equipar totalmente el pozo, que fue perforado hace más de 7 meses. Aparentemente vamos a pasar la sequía sin agua potable en el asentamiento, dijo Reyes.

Asimismo, el poblador comentó que ya se mandó realizar la instalación eléctrica para la electrobomba, necesitamos además tanque, la instalación de la red de distribución. La cañería donada por la comuna seguro que será usada para las conexiones domiciliarias, sostuvo nuestro entrevistado.

Luis Santacruz, de Senasa, regional Caazapá, al ser consultado sobre el reclamo de los pobladores del lugar, dijo que el pozo del asentamiento San Antonio será equipado por Senasa, pero no pudo decir la fecha, alegando a que se debe a que “seguro que hay muchos pedidos y por eso están tardando”.

Fue imposible obtener la versión del intendente municipal local Derlis Molinas (ANR-HC) porque mantenía su teléfono celular apagado.