Frigoríficos esperan “reubicar” cargamentos de carne que iban a Rusia

A raíz de la imposibilidad de enviar carne a Rusia, los frigoríficos ahora deben gestionar cómo ubicar los cargamentos que estaban en camino y también los productos que estaban preparándose para la exportación. El gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes explicó que se trata de un corte que es procesado industrialmente y no es consumido a nivel local.

En ese sentido, resaltó que la apertura de la exportación a Estados Unidos será un “alivio importante”, sobre todo porque luego se podrían abrir mercados hacia otros países, como México, por ejemplo. En ese sentido, dijo que se está previendo que en junio se puedan concretar los primeros envíos a Norteamérica, siempre y cuando los trámites sigan un buen curso.

En otro momento, Burt aclaró que Paraguay no prohibió la exportación de carne a Rusia, sino que sanciones externas impuestas a dicho país suspendieron su capacidad de pago por transferencias y las navieras ya no llegan a sus puertos debido a la guerra. “Los clientes rusos mismos nos dijeron: ‘No envíen más hasta que tengamos claridad’”, resaltó.

¿Reducción de precios?

Por otra parte, Burt habló sobre la reducción de los precios a nivel local y dijo que aún no puede ahondar en ello. Recalcó que la carne que era enviada a Rusia es para uso industrial y en Paraguay no hay capacidad para ese procesamiento.

“Va congelada, que se vuelve a procesar de alguna forma para luego ser alimento. Esa carne se va a tener que dividir para ir en diferentes lugares. Probablemente haya una reducción en la faena también. El tipo de carne que se enviaba no es una carne que se consuma fácilmente acá“, enfatizó.

Cabe resaltar que Rusia representa el 20% de las exportaciones de carne paraguaya. Según aseguró Burt, esta situación no afectará el empleo. “Si no llegamos al desempleo con COVID, cuando se redujo a la mitad el precio del animal, con este 20%, a desempleo no creo que se llegue”, expresó en contacto con ABC Cardinal.