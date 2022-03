Camioneros exigen tratamiento de ley para bajar el precio de combustible y levantar cierres

Hoy miércoles continuaron las manifestaciones y cierres de rutas en repudio al aumento excesivo de los precios de combustibles. La medida de fuerza fue implementada por camioneros fleteros independientes y conductores de móviles de servicio de transporte, como Uber, Bolt y taxis. Hoy se acoplaron trabajadores de transporte escolar.

La media de protesta se realizó en sobre la Ruta PY 01 -Ex-Acceso Sur- y desvío San Antonio desde las 05:30, donde los trabajadores bloquearon cada una hora y por lapso de 30 minutos toda la vía. Los manifestantes usaron su camiones para cerrar la ruta.

“Con este precio que se tiene ya no podemos trabajar, es más ya nadie contrata nuestros servicios y exigimos que se baje el precio de los carburantes y mientras que no tengamos una respuesta firme y concreta del gobierno no vamos a levantar el cierre”, expresó el vocero del grupo, Miguel Sanabria.

Dijo que los G.500 por litro de disminución, que anunció el Gobierno a través de Petropar no satisface. También exigen que el Parlamento estudie el pedido del Ejecutivo para que se pueda bajar G. 1.000 por litro, a fin de levantar definitivamente las medidas de protesta.

La movilización de hoy se registró sin mayores incidentes, los conductores esperaron pacientes los 30 minutos de cierre para luego poder continuar la marcha. Solo ambulancias podían posar el piquete sin mayores contratiempos, mientras los buses de pasajeros buscaron caminos alternativos, generando caos y confusión en lo usuarios.

Una mujer cuestionó la manifestación, porque el colectivo en que viajaba con su hijo enfermó quedó varado en medio de la cola y tuvo que bajar y continuar a pie, pero fue asistida por la Patrulla Caminera para llegar hasta el hospital distrital local.