Despejan ruta en zona ex-Aratirí, pero en Itauguá continúan las protestas

En la zona del ex-Aratirí, camioneros, conductores de grúas y volqueteros tienen permitido realizar una marcha pacífica con sus vehículos, en ambos sentidos de la Ruta PY02. El cierre de ruta intermitente fue suspendido. Sin embargo, los camiones siguen ocupando media calzada sobre la ruta en ambos sentidos, permitiendo el tráfico solo en un carril.

El oficial inspector Osvaldo Benítez de la Policía Nacional dijo que se informó a los manifestantes de debían suspender el cierre de rutas y recurrir a otras opciones para continuar su manifestación. Al menos en la zona mencionada, los manifestantes hasta el momento están acatando las direcciones emanadas desde el Ministerio del Interior.

“Nosotros tenemos una orden que cumplir. Informamos a los voceros correspondientes para que pueda entender que ya no podrán cerrar la ruta. Tenemos órdenes que labrar acta e informar al Ministerio Público en caso de que haya algún tipo de resistencia o que no se cumpla la orden que se emitió. Hasta el momento no hemos registrado, ningún tipo de incidentes en la zona, y esperamos que esto continúe así”, manifestó el oficial Benítez.

En la zona de Itauguá, específicamente en el kilómetro 35 de la Ruta PY02, los manifestantes continúan cerrando la ruta, exigiendo que los combustibles bajen de precio en 1.500 guaraníes por litro.

En la mañana de hoy, varios representantes de sectores movilizados fueron a Asunción para buscar un acuerdo con el Gobierno, sin éxito.