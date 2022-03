IPS oculta información sobre nuevos contratados y hay sospechas de cuoteo político

El presidente del Instituto de Previsión Social, Vicente Bataglia, rechazó un pedido de acceso a la información pública y respondió de forma parcial otra solicitud hecha por el docente y activista social Román Cuyer y el comunicador y radialista Álvaro Boggino, en octubre de 2021.

Boggino pidió la lista de los funcionarios contratados para el nuevo Hospital Regional del IPS en Villarrica, incluyendo tanto al personal de blanco como al administrativo. Pero el Instituto de Previsión Social se limitó a facilitar el listado de todos los funcionarios de la institución, sin forma de discriminar a los nuevos contratados, según reclamó Boggino.

Recientemente, el radialista pidió una reconsideración a su pedido y amplió la solicitud, especificando un rango de tiempo: los contratados desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. Asimismo, su pedido no solo se limita a la lista de nuevos funcionarios para el nuevo hospital, sino que incluye todas las nuevas incorporaciones de los distintos puestos de salud del IPS en Guairá.

Cuyer, docente de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional de Asunción en Villarrica, hizo un pedido a la Secretaría de la Función Pública y otro al IPS. Ante rumores de que se estaba contratando personal, preguntó si se hizo un concurso público, ya que sus alumnos estaban interesados en concursar, y en el portal de la Previsional en internet solo figuraban concursos del año 2019.

La Secretaría de la Función Pública respondió que no tiene injerencia en el proceso de contratación del IPS por una acción de inconstitucionalidad contra de la Ley de la Función Pública, mientras que el presidente de la Previsional, Vicente Bataglia, no respondió la solicitud de Cuyer.

“Como no aparece el concurso de forma pública y el IPS no respondió, entiendo que no hubo ningún proceso de selección, que de por sí ya es una irregularidad”, indicó Cuyer.

Sospechas de cuoteo político

La situación refuerza las sospechas de cuoteo político a favor del oficialismo colorado y específicamente a favor de operadores políticos que responden al diputado Éver Noguera, precandidato a gobernador de Guairá.

Unos 50 médicos ya fueron contratados para el nuevo hospital del IPS de Villarrica y se espera que ingresen más enfermeros y funcionarios administrativos, informó el director del centro de salud, Walter Barrios.

Barrios negó que al plantel de funcionarios estén ingresando operadores de Noguera.

“A la radio nos llegan denuncias de contrataciones informales y digitadas. Están ingresando operadores del diputado Éver Noguera y queremos conocer el listado de los nuevos contratados”, sostuvo Boggino.

