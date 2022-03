Coordinadora Nacional Intersectorial afirma que que no cierran las rutas

“No, nosotros no cerramos las rutas, seguro son los camioneros. Si son campesinos, no son de nuestra organización”, afirmó hoy Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial, sobre las personas que están cerrando varios puntos de las rutas de nuestro país como medida de fuerza en reclamo a la suba del precio del combustible, además de otras reivindicaciones.

Unos 17 puntos de diferentes rutas de nuestro país presentan bloqueos desde la mañana de hoy.

“Nosotros estamos al costado de la Plaza Uruguaya. Los que cierran las rutas no son de nuestra organización”, afirmó.

Lea más: Campesinos se movilizan desde hoy

“Nosotros entendemos la existencia de problemas ambientales, sequía, ausencia de política de Estado hacia el sector de la agricultura familiar, estamos abandonados. Sabemos acerca del sometimiento de los poderes del Estado, la escandalosa corrupción y el crimen organizado, además de la crisis internacional con la suba del combustible que afecta nuestras ollas”, manifestó Galeano.

“Ojalá no ocurra una explosión social. El 10% de la sociedad no tiene que comer. En este contexto político, las condiciones económicas no son nada alentadoras. Entendemos que el crimen organizado carcome nuestras autoridades políticas que también están metidas en esto”, afirmó.

“Vamos a proponer un plan de asistencia inmediata de los 1.200 asentamientos en el departamento central”, añadió.

Lea más: Llegan a la Plaza Uruguaya los primeros grupos de campesinos que marcharán en Asunción

Galeano alegó que no traen como reivindicación el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez,. “Los parlamentarios son los que tienen la autoridad, tienen la responsabilidad de hacer lo que corresponda. Se tiene que hacer el juicio, pero nosotros no podemos acompañar en una cuestión en la que están involucrados intereses”,afirmó.

Los campesinos exigen la derogación de la denominada ley “Zavala-Riera”, la legalización de asentamientos campesinos con entre 15 y 20 años de antigüedad, entre otros puntos. Galeano anunció además que mañana llegarán más de sus compañeros para unirse a la marcha.