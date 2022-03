Petropar: nafta 88 octanos bajará desde mañana G. 240

El presidente de Petropar, Denis Lichi, anunció que desde mañana martes la nafta “Kape” de 88 octanos bajará de precio. Según dijo pasará a costar G. 6.860, con una reducción de G. 240.

La disminución del precio de la nafta 88 se suma al reajuste que se hizo al diésel tipo III y la nafta de 93 octanos, en respuesta los reclamos a varios sectores y gremios.

En otro punto, habló sobre la faltante de combustibles que se dio esta mañana en las estaciones de servicio de Petropar donde miles de conductores se aglomeraron para intentar cargas sus tanques con los nuevos precios de los carburantes.

Lea más: Petropar inicia jornada con descuentos, pero sin combustible

Al respecto dijo que dicha situación no tenía prevista y que el viernes se hizo la recarga correspondiente que no abasteció hasta hoy lunes. En ese sentido, contó que los sábados y domingos no se hacen recargas.

Igualmente, pidió disculpas a los clientes que fueron a cargar combustible y no pudieron hacerlo. También expresó que en el transcurso de la tarde y la noche de este lunes se harán las recargas correspondientes.

Reducción de precios para destrabar protestas

El pasado viernes, las autoridades del Gobierno anunciaron la reducción en el precio del diésel tipo 3 y la nafta 93. “Las rebajas serán de 500 guaraníes para el diésel Tipo III y de 300 guaraníes para la nafta 93 octanos. Con esto, la disminución de los precios serán de 1.000 y 800 guaraníes”; señalaron en conferencia de prensa. Finalmente, el diésel quedó a G. 6.050 por litro y la nafta 93 a G. 6.910 por litro.

La disminución de precios entró en vigencia este lunes, pero en las estaciones de servicio de la estatal los conductores se encontraron con la sorpresa de que no había dichos carburantes.

La reducción de precios en los combustibles de Petropar se dio como una estrategia para destrabar las protestas y cierres de rutas que varios gremios venían realizando en reclamo por los altos precios de los carburantes.