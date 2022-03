“Algunos con procesos se alinearon”, para archivar juicio a Quiñónez, según Arévalo

Con respecto a lo ocurrido hace unos días, Arévalo cree que el grupo de diputados oficialistas vieron que no alcanzaban los votos para destituir a Quiñónez. Resaltó que por un lado había 24 cartistas, 8 llanistas con dionisistas; y por el otro, el frente opositor más Añetete, que no llegaría al objetivo.

“Era cuestión de chake, se subieron nomas al carro, algunos que tienen procesos (ante la justicia) se alinearon, ante el temor que sus casos avancen en el Ministerio Público”, afirmó. Agregó que puede que haya habido un acuerdo y que cada movimiento pelea por su gente. Considera que HC tiene confianza hacia Quiñónez.

Lea más: Oficialistas y dionicistas dieron el quórum para blanquear a la fiscala Quiñonez

Arévalo, vio que el vicepresidente de la República Hugo Velázquez estaba muy interesado en que la fiscala general deje el cargo.

Arévalo revela cómo Añeteté evitó que el cartismo gane una banca en Diputados

De frente, claro y sin pelos en la lengua, el que fuera en su momento, jefe de campaña de Abdo en Asunción, contó que Durand tenía el deseo en el 2018, de ser ministro del Ministerio de Urbanismo, la Vivienda y el Hábitat (MUVH). En ese contexto, Arévalo se reunió con el ahora procesado por declaración falsa, y contó algunas infidencias.

El legislador comentó a ABC AM 730, que en aquella época, antes del juramento de los diputados, el movimiento de Colorado Añetete, de cuatro diputados en Asunción, solo entró uno. Justamente el único, era Durand. Entonces las instrucciones eran que Durand renuncié y no pida permiso. Esto porque si pedía permiso, iba a ingresar en su lugar una suplente, cupo del cartismo: Guadalupe Aveiro.

Lo más llamativo de esa charla entre ellos, es que Durand reveló que tenía un supuesto borrador de pagarés con Aveiro. Arévalo no contó más detalles. Posteriormente, el senador tuvo que decirle al cuestionado exministro que no iba a ser ministro del MUVH si no renunciaba, lo que incomodó a Durand.

Lea más: Danny Durand con medidas alternativas, gracias a fianza de G. 1.200 milones

A la par de estas tratativas en defensa de una banca correspondiente al grupo de Abdo, Arévalo conversó con Juan Carlos Ozorio, y le dijo que se prepare para asumir en el caso que Durand renuncie. A lo que Ozorio le dijo que le estaba tomando el pelo, según relata Arévalo.

Finalmente, Dany Durand presentó renuncia a su diputación dos días antes del juramento de los integrantes de la cámara para el periodo 2018-2023.

El enojo de Marito con Víctor Bogado

El senador manejaba la información que el actual mandatario Abdo se había enojado con el exsenador cartista Víctor Bogado, porque, este último, presentó tarde su lista para capital. Más sobre esa molestia desconoce, afirmó.

Ozorio llamaba la atención hace un par de años

Dentro de las conversaciones entre políticos, Arévalo mencionó que se generaban ciertas sospechas hacia la conducta del ahora exdiputado Ozorio. El legislador comentó que ya les parecía que andaba en algo turbio. Arévalo mencionó como ejemplo la manera en que usaba su cooperativa con fines electorales, a su favor. A la consulta de cuándo Ozorio cruza del cartismo, al oficialismo de Abdo, el parlamentario lanzó el dato que fue, cuando le avisaron lo que le podía pasar con la justicia.

Lea más: Ex diputado Ozorio se presentó pero no declaró

Firma que quiere servicentro en la Costanera protestó porque pagó, según senador

El senador fue abordado con relación a una supuesta entrega de dinero para que el proyecto de instalación de una estación de servicios en zona de la Costanera avance. De lo poco que reveló es que habló con algunas personas el año pasado.

Se enteró que la empresa solicitó un predio y cumplió con un pago importante (en concepto de qué, no contó). Agregó que estaban protestando (los miembros de la empresa) y aludieron que se les estafó.

Lea más: Protesta contra estación de servicio en la costanera norte