“El problema no es Sandra Quiñónez, sino la institucionalidad”, alega Brunetti

El precandidato a la vicepresidencia Juan Manuel Brunetti indicó esta mañana que si no se alcanzaron los votos para enjuiciar a la fiscala general del Estado también fue culpa de la oposición por presentar el libelo. No obstante, agregó que no cree que “Sandra Quiñónez sea el problema, sino la institucionalidad” y consideró que hay una tendencia a querer culparle de todo solamente al Partido Colorado.