Joven con antecedentes es hospitalizado tras sufrir cortes en el brazo y en la lengua

Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un hombre que se encontraba en un sector del asentamiento Romero Cue con heridas de arma blanca. El mismo fue auxiliado hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero, donde se constató que tenía un corte en el brazo además de una herida de arma blanca en la lengua. Al parecer intentaron cortarle la lengua, según indicaron los galenos.

Tras recibir asistencia médica se procedió a su identificación y se comprobó que se trataba de José Martín Peralta Báez, de 18 años, quien sería adicto a las drogas, cuya desaparición fue denunciada por la madre el 10 de enero de 2022.

Según contó la madre, Peralta Báez había hurtado de la casa una garrafa de gas y tras averiguaciones se enteró que la había empeñado en un local donde según dijo se comercializaba drogas. La señora contactó a la Policía y logró recuperar la garrafa de gas. Sin embargo, cuando retiraba el artefacto, el dueño del local le dijo que su hijo le había vendido y que el “perjuicio” que le ocasionaba no iba a quedar así.

Llamativamente días después el joven desapareció y la mujer acudió a la prensa asegurando que la Policía no le daba importancia al caso. Días después volvió a contactar con la prensa y dijo que su hijo se había comunicado con ella diciéndole que por el momento no retornaría a su casa por temor, pero que no se preocupe, porque estaba bien.

El joven cuenta con varios antecedentes por violencia familiar y dos órdenes de captura, uno por hurto agravado, año 2021 y otro por homicidio doloso, año 2022.

La víctima continúa internada en el hospital regional, ya fuera de peligro y con custodia policial, mientras que de los autores no se tienen informaciones puesto que la víctima no está en condiciones de hablar.