Velázquez culpa a la oposición por el fracaso del juicio y alega “indisciplina” de su bancada

“No es cierto que haya surgido de mi parte ese acuerdo”, aseveró el Vicepresidente y actual precandidato a la Presidencia sobre el fracasado juicio político a Sandra Quiñónez. “Mi bancada, conociendo que no teníamos los números, rogó a la gente que no presente, porque no solamente debe haber causales, no teníamos los números, y no sé por qué se presentó”, lamentó.

Velázquez culpó a la oposición por el fracaso del juicio y criticó que ahora quieran culpar a los oficialistas. Sobre por qué miembros de su bancada dieron el quorum para la sesión, dijo que se trata de una “indisciplina de su bancada”.

Sin embargo, alegó que no puede sancionar ni hacer nada en contra de los oficialistas que dieron el quorum porque son “líderes importantes”. Cabe resaltar que él se encuentra en plena campaña para su precandidatura a la presidencia de la República en el 2023.

Sobre su ausencia ese día, argumentó que ya en diciembre se comprometió a viajar a Dubái y el evento se había suspendido por la pandemia. “Lastimosamente, no estuve para ayudar más eficazmente”, declaró.

Niega salvataje a su hermano

En otro momento, negó que haya existido un acuerdo para salvar a su hermano, el comandante de la Armada, Carlos Velázquez, quien estuvo salpicado por un supuesto hecho de contrabando.

“Eso no es cierto, es para golpearme nomás. Él no manejaba esa información, era Emilio Fúster, él le comunicó a las 2:20 después de lo ocurrido”, consideró sobre la liberación de una carga de contrabando que se encontraba en un predio militar

Sobre la falta de comunicación a la Fiscalía, dijo que es culpa de la Policía Nacional, pues de esa institución depende la comunicación de estos hechos al Ministerio Público.

