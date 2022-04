Sector turismo pide seguir con beneficios tributarios, pero Gobierno se mantiene en no extenderlos

Los embates de la suba del combustible sin duda afectan al sector turismo, que se muestra preocupado y pide al Gobierno nacional que siga manteniendo los beneficios tributarios que se establecieron durante la pandemia. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Tributación ya advirtieron que estas medidas dictadas durante la cuarentena no se extenderán más allá de junio.

No obstante, algo que por lo menos es alentador es que la suba incesante del combustible no afecta los precios una vez que el cliente señó con anticipación por su boleto de avión, pues en ese caso el costo ya no tiene modificación.

Otro punto positivo es que a partir de este año el sector turístico reporta un aumento de pasajeros para vacacionar en Semana Santa. Nuevamente, las reservas están a tope, aunque todavía no se volvió a cifras prepandémicas, reportan las agencias.

Destinos que paraguayos eligen

Los destinos elegidos son muy variados, pero la mayor cantidad de vuelos comprados son para: Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y el Caribe.

El Gobierno, por su parte, se mantiene firme y anunció que solo se extienden hasta el mes de junio las medidas tributarias adoptadas durante la pandemia y no habrá prórroga.

Actualmente, el sector turismo reporta una recuperación que ronda el 60%, por lo que para seguir en ese tren pide al Gobierno que los beneficios se les extiendan por lo menos hasta fin de año.

Recordemos que el Gobierno había reducido del 10% al 5% todo lo que tiene que ver con turismo local, pero eso no incluye los viajes al extranjero.

Todas aquellas tasas establecidas antes de la pandemia entrarían de nuevo en vigencia desde el 1 de julio.