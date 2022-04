Gobierno se ratifica en que no se debe eliminar el impuesto a los combustibles

La referida comisión de Diputados convocó este martes a las principales autoridades del Ministerio de Hacienda y a los empresarios del sector combustibles, para debatir sobre el proyecto de ley que reduce de 18% 0% el ISC aplicado al gasoil común y de 34% a 17% de la nafta virgen (desde 88 hasta 96,9 octanos)

A través del proyecto, que fue presentado por el diputado Emilio Pavón (PLRA), se apunta a reducir el precio de los combustibles, dado la disparada que se dio en los últimos tiempos como consecuencia de la suba del petróleo, y, por ende, de los productos de la canasta familiar.

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, y el viceministro de Tributación, Óscar Orué, luego de la reunión reiteraron que el Ejecutivo está por el rechazo del referido proyecto de ley porque es inviable.

Haas señaló que hay preocupación por las iniciativas parlamentarias ya que, por un lado, buscan reducir los ingresos y, por el otro, aumentar los gastos. “Eso nos preocupa bastante y les manifestamos (a los legisladores) que estamos en contra de reducir los ingresos al fisco”, puntualizó.

Argumentó que estamos en un año complicado ya de por sí, la economía está resentida por la merma en la producción agrícola, el aumento de los precios internacionales del petróleo y si a todo esto se le suma la reducción de los ingresos y el aumento del gasto, el déficit podría escalar a casi US$ 700 millones, que representa 1,6% del PIB.

Sostuvo que esta situación haría que el déficit fiscal para el cierre del año pasaría de 3%, que ya está contemplado en la ley de presupuesto, a 4,6% del PIB, lo que “sería un retroceso gigantesco” en este proceso de convergencia al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Acá hay que ser sinceros, el precio internacional del petróleo es el principal problema, por llamarlo de alguna manera. Mientras el precio se siga manteniendo en niveles altos, no hay estructura, no hay fondo, no hay manera de reducir. Se puede ver soluciones puntuales, temporales, para tratar de atenuar el impacto, pero mientras siga alto hay que esperar únicamente que baje”, añadió Haas.

Es inviable el proyecto, dice la SET

Orué, por su parte, se explicó a los legisladores sobre la inviabilidad del proyecto de ley y esperaban se considere esta postura, porque el Ejecutivo considera que eliminar impuestos no es a solución.

Además, en primer lugar, dijo que no hay garantías de que la eliminación del impuesto a los combustibles se traslade al precio final de los productos; y en segundo lugar, se debe entender que esa eliminación del impuesto debe significar también la reducción de los gastos, lo que debe hacerse por ley. “Tenemos que analizar el contexto en general, no es solo impuestos, el Ejecutivo volvió a mantener la disminución del selectivo a los combustible por el mes de abril”, expresó.

El proyecto del diputado Pavón plantea en su proyecto que esa reducción en la recaudación se compense con los fondos provenientes de los bonos soberanos colocados en 2019 que cuentan con un saldo disponible actualmente de US$ 129 millones, atendiendo que generará una pérdida aproximada de US$ 79 millones en los tres meses de aplicación de la ley, lo que a criterio del viceministro Orué no es viable porque esos recursos ya están establecidos en el presupuesto. “No es viable esa forma de compensar la diferencia”, reiteró.