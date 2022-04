Ante las críticas, diputados posponen tratamiento de subsidio a combustibles a privados

Para subsidiar los combustibles (diésel común y nafta de 93 octanos) se creará un fideicomiso, con un aporte inicial de US$ 100 millones por parte del Estado, que se financiará con un préstamo de libre disponibilidad del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). De este fideicomiso saldrán los recursos que se desembolsará a las 15 importadoras de combustibles.

La capitalización del fideicomiso se iniciará con el mencionado crédito de CAF, pero estos recursos no serán suficientes, pues se prevé una subvención por tres meses, que tendrá un costo de US$ 70 millones mensuales, según Hacienda. Esto si se quiere mantener los precios actuales de Petropar, que está vendiendo G. 2.500 por debajo del precio que los privados.

Si no se pone un tope máximo al subsidio, los US$ 100 millones de CAF durarán sólo 1 mes y 10 días y no tres meses como establece el proyecto de ley.