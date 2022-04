Si colorados quieren mantener a Alliana “se puede volver a quemar el Congreso”

“Es preferible que se haya quemado el Congreso a que se haya roto la institucionalidad, dijo una vez el Embajador de Taiwán... Y se puede volver a quemar el Congreso, puede haber un abril paraguayo si se les ocurre infelizmente hacer un golpe y cambiar la mesa directiva”, enfatizó la diputada Amarilla sobre los rumores sobre la posibilidad de que la ANR consiga un acuerdo para mantener a Pedro Alliana al frente de la Cámara.

Lea más: Cartistas piden salvar al gobernador de Guairá y mantener a Alliana en Diputados a cambio de apoyar subsidio a combustibles

“Que no se vuelvan tan locos, porque locos ya están. Una cosa es que hagan sus negocios y demás, pero hasta cierto punto les vamos a tolerar”, manifestó sobre la posibilidad de que los oficialistas consigan un acuerdo para realizar una nueva elección.

Lea más: Diputados se quejan por madrugar un viernes e indican que “ganan poco”

“Me siento seguro”

Este rumor ya surgió hace un par de días y esta mañana el diputado que fue electo para asumir como nuevo presidente, Carlos María López, indicó que “siempre hay ese chisme que recorre los pasillos”.

“Fuerza Republicana y Honor Colorado tienen que tener la madurez y hacer si van a hacer. No andar con el cháke. Yo, de mi parte, me siento seguro. Creo que mis correligionarios no van a permitir. Hemos puesto un cerrojo al reglamento y necesitan 53 votos”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

Según lo que se maneja, el cartismo estaría pidiendo el salvataje del gobernador de Guairá y retener la presidencia de Diputados a cargo de Alliana, a cambio de votos para lograr la sanción de la ley que aprueba un crédito de US$ 100 millones para subsidiar el combustible.