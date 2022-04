Titular de BCP justifica a Cartes y se niega a revelar pago a Ramón González Daher

El senador Jorge Querey (Frente Guasu) dijo que el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, no respondió a las consultas y se escudó en una interpretación abusiva de la ley para no dar información, lo que lleva a sospechar que se puede estar ocultando algún delito. Justificó los préstamos millonarios en dólares que realiza el ex presidente Horacio Cartes y se escuda en el “secreto bancario” para no informar si se le pagó demás a Ramón González Daher en el caso de la Financiera Ara.