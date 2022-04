Horticultores de isla Ytororó afirman que el Indert niega acceso a la tierra

El Comité de Horticultores de la isla Ytororó asegura que la administración actual del Indert, a cargo de la abogada Gail González Yaluff, se niega a entregarles la tierra para trabajar.

La isla Ytororó se encuentra frente al puerto de San Antonio, ocupa 123 hectáreas y su ubicación es estratégica en medio del río Paraguay.

El presidente del comité de horticultores, Alcides Villasboa Ramírez, asegura que “el Indert se niega a renovar el arrendamiento de la isla a horticultores que llevan toda la vida trabajando en el lugar”.

El titular del grupo de horticultores señaló que “tenemos compañeros que llevan más de 40 años viviendo y trabajando en la isla. En el año 2013 logramos que el Indert nos conceda la tierra en arrendamiento, pero la administración actual se niega a renovar el contrato”.

La asociación de horticultores cuenta con personería jurídica, cédula tributaria, reconocimiento del Ministerio de Agricultura y de la Gobernación Central. A pesar de cumplir sobradamente con requisitos legales para lograr la renovación del contrato de arrendamiento, Alcides Villasboa sostiene que el Indert se niega a hacerlo.

La isla Ytororó está ocupada por 54 horticultores que trabajan la tierra como medio de subsistencia. Buena parte de la producción venden en los mercados de San Antonio y de Ypané.

Sospechas de complicidad

El comité de horticultores recibe asistencia técnica regular por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. “Logramos mejorar nuestra producción tanto en calidad como en cantidad gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura. Nosotros realmente trabajamos en la isla, vivimos de la chacra”, enfatizó Villasboa.

En la isla Ytororó los productores tienen sospechas sobre una posible complicidad de las autoridades del Indert con empresas que se dedican al amarre de embarcaciones en la ribera.

A modo de ejemplo mencionan el siguiente caso: “El Indert autorizó a un comité de agricultores a trabajar en un sector de la isla. El comité no existe, fue un invento de una empresa de amarre para quedarse con una parte de Ytororó”.

“En cambio, nosotros, legítima y legalmente constituidos, con personería jurídica y cédula tributaria, no logramos la renovación de nuestro contrato de arrendamiento. Llevamos dos años gestionando una simple renovación y el Indert se niega sistemáticamente a hacerlo”, refirió Villasboa.

Luego insistió en que “no existe justificativo alguno para la inacción del Indert, sobre todo cuando demuestra sospechosa celeridad con un comité que no existe, que no está instalado en el lugar y que no produce nada. Es una simple pantalla para ocultar a una empresa que hace amarre de barcazas”.

Finalmente señaló: “El Indert llega al extremo de negarse a recibir nuestro pago por arrendamiento”.