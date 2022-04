Piden traslado de supuesto policía “coimero”

Una importante cantidad de pobladores de tres barrios que componen la compañía Caamindy de Mauricio José Troche, con carteles y pancartas, llegaron hasta la sede de la Dirección Policial de Guairá en Villarrica para exigir el cambio del jefe de la Subcomisaría 17ª de la mencionada comunidad, el suboficial inspector Dionicio Fariña, por supuestamente pedir constantemente coimas a los comerciantes de la zona. Según las denuncias, el uniformado pide dinero para su combustible, recargas de saldo y hasta inclusive mercaderías.

Uno de los lugareños, Fabián Céspedes, contó que el uniformado desde el inicio de su labor en la zona, hace más de tres meses, constantemente pide dinero a los comerciantes. “Pide dinero, manda cargar saldo, combustible, entre otras cosas, y sin pagar. A los macateros que llegan les pide mercaderías o plata. Ya ningún vendedor quiere ir a nuestra comunidad. Tampoco hace su trabajo como corresponde, no hace patrullaje, no hace nada, es un sinvergüenza. Por eso pedimos su traslado. La comunidad ya está cansada”, expresó.

Asimismo, indicó que la compañía cuenta con más de 600 familias que se dedican a la producción agrícola ganadera, en pequeños comercios, por lo que piden más seguridad en la zona, especialmente por casos de abigeato.

“También pedimos más seguridad, estamos muchas familias en la zona, somos personas trabajadoras y queremos que por lo menos la Policía haga dos o tres recorridas semanales para evitar los hechos de abigeato”, puntualizó Céspedes.

Niega pedido de dinero

El suboficial inspector Dionicio Fariña negó categóricamente que haya pedido dinero a los comerciantes de la zona y alegó que solamente es gente con malas intenciones.

“Eso es mentira. A nadie se le da el gusto. Ya estoy por jubilarme este año y no voy a hacer este tipo de cosas y menos por poca cosa. Niego categóricamente lo que ellos dicen. Así como hay gente que no me quiere, también hay mucha gente que sí y le gusta mi trabajo”, sentenció.

Abrirán una investigación

El director de Policía de Guairá, Crio. Gral. Elber Franco, anunció que abrirán una carpeta de investigación en contra del suboficial Fariña ante las denuncias de los pobladores.

“Primeramente vamos a llamar al personal policial y abrir una investigación como corresponde (...) Vamos a pedir su remoción inmediatamente. Vamos a recepcionar a las víctimas y en consecuencia, si hay una denuncia concreta, vamos a remitir su antecedente a donde corresponda”, indicó.

Asimismo, explicó que mientras dure la investigación se designará a un nuevo jefe de la mencionada dependencia policial en los próximos días para tranquilidad de los pobladores.

