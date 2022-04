Solo cartistas participan de inauguración de obras concretadas por la Gobernación de Paraguarí

ACAHAY. En la Escuela Básica N° 73 Patrocinia González de Fretes, el gobernador de Paraguarí inauguró la construcción de una cocina comedor, y fueron invitadas autoridades educativas, no así el intendente Aldo Lezcano (Alianza). El secretario de Educación de la Gobernación, Gilberto Mereles, dijo que fue una inauguración fugaz y que el intendente no tenía por qué estar ahí, si no es de la misma línea política del gobierno departamental (cartista).