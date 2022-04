“Creo que vamos a lograr”, dice senador Amado Florentín sobre penalización de omisiones en DD.JJ.

Luego de que los diputados aprobaran por mayoría la versión inicial de la Cámara Baja despenalizar los “errores” en las declaraciones juradas de funcionarios públicos, y que los mismos se pueden reparar en cualquier momento para evitar ser investigados por la Fiscalía, el documento debe ir ahora a Cámara de Senadores.

Al respecto, el senador Amado Florentín (PLRA), dijo que cree que podrían asegurar la penalización de estas omisiones. “Con 23 votos creo que vamos a lograr, no creo que haya inconvenientes”, dijo.

“La declaración jurada exige que todos los bienes, ingresos, egresos, etc. deben estar consignados. No hay excusas para no justificarlo. Creo que con la ratificación del Senado, la gente se va a cuidar más”.

En cuanto al alcance de esta ley a personas que no son mediáticas o no son políticos, el senador señaló: “También más adelante se pueda debatir si a un intendente municipal, por decirlo de San Lorenzo o Asunción, se le debe aplicar la misma pena que otro de tercera categoría o escasos recursos, o de un contratado con sueldo mínimo que está en la función pública, con otro que es funcionario de carrera y tenga altos ingresos”.

“No se pueden salvar de esto. Mediante la publicación de la manifestación de bienes nos enteramos de muchas cosas”, afirmó.

La Cámara de Diputados analizó hoy el proyecto ley que modifica varios artículos de la Ley 5033/2013 que reglamenta las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos. Los mismos pretenden despenalizar las declaraciones juradas falsas.