Funcionario de la Deag, acusado de vender insumos de distribución gratuita a campesinos

Los productores están bien identificados, pero solicitaron que no se publiquen los nombres por miedo a represalia. Indicaron que los funcionarios de la Deag de San Juan Nepomuceno están comercializando abonos falsificados y que no surten los efectos deseados en los cultivos, “en vez de ayudarnos nos están perjudicando porque los cultivos no tienen el rendimiento deseado”, indicaron.

Los campesinos comentaron que no todos los técnicos de la Deag están involucrados y sindicaron a Gabriel Villalba como la cabeza que está manejando el esquema de vender abono y otros insumos falsificados para los campesinos. Serían varios los involucrados.

En otro momento los agricultores indicaron que llamativamente los negocios que se dedican al rubro agroveterinario pululan en San Juan Nepomuceno y con los técnicos involucrados en la venta obtienen buenas ganancias. También se dedican a embolsar basuras inservibles para abono para vender a los campesinos.

Según los datos, venden el abono NPK151515 y uno le pide otra calidad sin problema te dice, pero te trae igual el producto falsificado que preparan en algún lado de San Juan Nepomuceno o Villarrica, señalaron. Tenemos problema de la sequía y también la falta de apoyo de los funcionarios del Estado.

El técnico acusado por los campesinos, Gabriel Villalba, negó que venda fertilizantes a los productores y tampoco la Deag entregó abono inservible, la pérdida de los cultivos sencillamente fue por la sequía. Todos los fertilizantes fueron entregados gratuitamente, dijo Villalba.

El jefe de la Deag de esta ciudad, Ing. Gustavo Vargas, al ser consultado dijo que los fertilizantes fueron entregados gratuitamente y que Villalba puede ser que tenga su actividad particular, su negocio particular en horas libres.