Autoridades de Ñeembucú preocupadas por falta de dinero para obras de defensa costera de Pilar

Las autoridades de Ñeembucú expresaron en conferencia de prensa su preocupación por la falta de financiamiento para las fases B y C de la construcción de la defensa costera de Pilar. El Gobierno informó que hasta ahora no hay fuentes de financiación.

El intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR, Partido Colorado), manifestó que seguirá luchando para que la obra continúe.

“Hemos insistido al ministro Arnoldo Wiens para que se aceleren los procesos de llamado a licitación para la fase B y C de la obra de la defensa costera”, indicó.

El ejecutivo municipal agregó que también se consultó al ministro Wiens sobre fuentes de financiamiento.

“Le preguntamos cómo se va seguir financiando las fases B y C y la fase A que está pendiente de pago”, dijo.

Dijo que se le informó que un crédito programático va a ser solicitado al Poder Legislativo para saldar las deudas o pagar parte de los compromisos pendientes de pago de la fase A, y esa parte del crédito programático podría servir para hacer el llamado de la fase B y C como anticipo de obra.

El gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez (ANR), manifestó que está siguiendo muy de cerca las obras.

“Hemos enviado muchas notas al Ministerio de Obras Públicas, al Gobierno Nacional, por el tema de la preocupación de las obras. Que eso no pare por que es un sueño largamente acariciado y hoy que vemos en plena ejecución no queremos que pare, como así también no queremos que pare la ruta que viene de Alberdi a Villa Franca, queremos que eso continúe”, indicó el jefe departamental. .

El gobernador Benítez añadió que tiene información que hay problemas de certificación de obras por avance.

“Eso nos preocupa estamos moviéndonos estamos unidos bajo una misma bandera de que la obra termine con éxito que es el sueño de todos los ñeembuqueños, no solamente de pilarenses”, acotó

Pidió a la ciudadanía acompañar a las autoridades en la vigilia ante el inminente cese de las obras, agregando que el ministro Wiens prometió que en mayo se hará el llamado a licitación para las fases B y C.

El diputado Carlos Enrique Silva (PLRA, Partido Liberal) explicó que solicitó informes por separado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Obras Públicas para conocer detalles del financiamiento de las obras de defensa costera.

El legislador enseñó los documentos enviados por ambos ministerios, en los cuales se detalla el que el costo total del proyecto será de 1.260.918.846.842 guaraníes.

El proyecto se divide en tres etapas: la fase A, que comprende obras civiles, electromecánicas e hidrológicas con un costo de 648.369.994.230 guaraníes; la fase B, la construcción de un desagüe pluvial y cloacal con un costo de 405.106.147.079 guaraníes; y la fase C, la construcción de la avenida Costanera y un Parque Lineal por 207.442.705.524 guaraníes.

Según un documento enviado desde el MOPC al Poder Legislativo el 10 de diciembre de 2021, el proyecto de las fases B y C no cuenta con disponibilidad presupuestaria pero se encuentra en vías de aprobación con recursos por un monto total de 41.500.000.000 guaraníes prevenientes de un préstamo programático de la Cooperación Andina de Fomento.

El diputado Silva sostuvo que fue una sorpresa enterarse de que el pago de la fase A se hizo no solo con los préstamos programático del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Nuestra sorpresa en la actualidad es que la fase A, ha sido obligado en cuanto a su pago de 255 mil millones de guaraníes, que representa entre 35 y 38 millones de dólares. Esta fase fue financiada no solamente con créditos programáticos del BID de la CAF sino también fueron financiados con bonos soberanos que suma hasta el momento 36 mil millones de guaraníes”, indicó el parlamentario.

Silva, señalo que se consultó al ministro Wiens sobre los saldos de los créditos programáticos, que totalizan 400 millones de dólares, y que el ministro manifestó que esos créditos programáticos ya fueron ejecutados en su totalidad.

”Es decir, de los 400 millones de dólares del crédito programático aprobado por el Parlamento Nacional solo se utilizó para Pilar un poco más de 35 millones de dólares”, indicó Silva

Añadió que para seguir con la fase A y llamar a licitación para las fases B y C el ministro Wiens dijo que presentará al Congreso Nacional otro pedido de un préstamo de cien millones de dólares, de los cuales el 70 por ciento serán para pagar deudas a las empresas que están llevando adelante las obras y 30 millones de dólares se utilizaran para la licitación de nuevas obras.

El ministro Wiens habló en un medio radial tratando de tranquilizar a la población asegurando que las obras va a continuar.

“La ampliación de las obras nos obligó a trabajar en un nuevo código SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), que es el requisito de aprobación de la Secretaría Técnica de Planificación y del Ministerio de Hacienda para poder hacer el llamado a licitación. Eso hizo el retraso al llamado a licitación, retrasó el cronograma de los llamados de la fase B y C”, explicó el ministro Wiens .

Dijo que la ministra de Planificación y Evaluación, Viviana Casco, enviará el próximo lunes al Ministerio de Hacienda la admisibilidad de las fases B y C.

“Con eso Hacienda asigna un código de contratación y ese código nos permite hacer el llamado a licitación cuando tengamos fuente de financiación que van a ser a través de estos préstamos programáticos que fue enviado al Congreso Nacional”, explicó.

Finalmente dijo que las tres fases de las obras de la defensa costera significan una inversión cercana a los 180 millones de dólares. Faltan cerca de 89 millones dólares para completar las obras de la defensa costera de Pilar.