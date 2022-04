Intendente de Luque rechazó candidatura al Senado

Carlos Echeverría Estigarribia quiere seguir siendo intendente de Luque, según dijo en una “reunión de unidad” realizada días atrás en la Seccional Colorada 360/1 con miras a las próximas elecciones internas de diciembre, de cara a los comicios generales de 2023.

“Búsquenme una persona que no quiera ser senador de la nación. Si voy a mirar desde el punto de vista del egoísmo y si voy a pensar solamente en mí, claro que me iría como senador, pero nosotros necesitamos seguir trabajando en nuestra comunidad. Tenemos proyectos para varios sectores y vamos a seguir trabajando desde nuestro curul para llevar obras y obras y dignificar al partido. No voy a deshonrar la confianza que me dio mi partido y que me dio la ciudadanía luqueña para dejar un cargo para irme solamente a beneficiarme”, aseguró Echeverría.

El intendente de Luque fue reelecto en octubre. Durante su primer periodo de gobierno, su administración fue duramente criticada.

Apenas asumió en el cargo, Echeverría tercerizó el cobro de impuestos inmobiliarios y otros servicios, un proyecto que posteriormente quedó sin efecto. Al comenzar su segundo periodo los cuestionamientos volvieron debido a las pésimas condiciones en que se encuentran las calles de Luque.

También el caótico tráfico vehicular, la ocupación irregular de espacios públicos por comerciantes, falta de limpieza y mejoras en espacios públicos, la precaria señalización vial, la extrema inseguridad o la ocupación ilegal de propiedades son algunas de las problemáticas que soporta Luque, que tiene aproximadamente 400.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los distritos más grandes y poblados del departamento Central.

En la “reunión de unidad” se oficializó la precandidatura de Miguel Tadeo Rojas al cargo de gobernador de Central.

Concejal fugaz ahora quiere ser diputado

En el mitín del martes, el intendente Echeverría también anunció que el concejal municipal suplente Diego Candia será candidato a diputado por Central. El mismo actualmente es miembro del Consejo de Administración del Crédito Agrícola de Habilitación.

Candia fue blanco de burlas el mes pasado cuando ocupó por 20 minutos un lugar en la Junta Municipal de Luque tras la suspensión del edil Diego Romero (Fuerza Republicana). Anteriormente formaba parte del movimiento Colorado Añetete, luego pasó al cartismo y ahora tiene la esperanza de llegar a la Cámara Baja.