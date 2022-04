IPS: intimidaciones son cada vez más frecuentes, denuncian asegurados

Además de padecer a diario las condiciones climáticas y la carencia de medicamentos, los parientes de pacientes internados en el Instituto de Previsión Social (IPS) deben enfrentarse al humor del personal sanitario y de los guardias de seguridad, que amenazan incluso con no brindar los informes médicos.

“Mi mamá es paciente psiquiátrica con tres intentos de suicidio recientes; debo estar con ella todo el tiempo. Nos quieren trasladar al IPS Ingavi, pero me dicen que allá voy a poder verle solo una vez al día. Como me negué, me están castigando y no me están dejando ver a mi mamá. No sé nada de ella”, denunció a ABC Joel Rolón.

Lea más: IPS Ingavi: asegurados denuncian intimidaciones e inhumanos tratos

El hombre comentó también que su madre, doña Blanca, lleva 20 días internada en la previsional sin diagnóstico hasta el momento.

Otros aportantes de la previsional reclamaron justamente el poco tiempo que tienen para estar junto con sus seres queridos. Según reportaron, solo pueden ingresar a ver a sus familiares una vez al día.

Lea también: Maltratada por guardia de IPS Ingavi

Pese a que el IPS no permite el acompañamiento de los familiares en las salas de internación, el guardián de un paciente no puede alejarse del IPS por la constante falta de medicamentos, que debe comprar de las farmacias externas, desembolsando muchas veces elevadas sumas de dinero.

El CESI cancela turnos por falta de médicos

Otro de los inconvenientes reportados a ABC es la cancelación de todos los turnos para musicoterapia y terapia ocupacional en el Centro de Especialidades de Salud Integral (CESI) del IPS.

Según denuncian los asegurados, la previsional canceló todos los turnos de abril y mayo por la falta de especialistas en musicoterapia y terapia ocupacional.

“La musicoterapeuta renunció y la terapeuta ocupacional está con reposo por tiempo indefinido. No hay reemplazo. Eran las únicas a cargo de esa especialidad. Dos meses mínimo están quedando los niños sin terapia”, denunció una madre preocupada.