Soledad Núñez dice que no depende políticamente de nadie

Soledad Núñez, exministra del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), quien ahora es precandidata a la presidencia de la República para el 2023, en una entrevista por ABC TV, aclaró que su candidatura no depende absolutamente de nadie. “Yo estoy acá y no dependo absolutamente de nadie. Me mueven mis convicciones y mis propias preocupaciones acerca de un Paraguay que puede ser mejor y que podemos construirlo juntos”, aseveró.

La precandidata a la presidencia sostuvo que no cree en la idea de que los ministros deben responder a los ministros de turno. “Los ministros están asignados por el presidente, pero una vez teniendo el cargo, los ministros se deben a la ciudadanía”, alegó. La misma estuvo a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) durante el gobierno de Horacio Cartes.

Núñez dio su postura sobre el contrabando de cigarrillos y expresó que la justicia tiene que accionar contra los hechos criminales como este. “La protección de las fronteras es fundamental. No podemos tener fronteras difusas”, manifestó.

Alegó que con la concertación están buscando una democracia con resultados. “Hoy el ciudadano padece de un sistema de transporte indecente, en los hospitales no hay tomógrafo, Paraguay todavía no pudo garantizar el 100% del servicio del agua potable, esas son realidades porque no hay una institucionalidad fuerte”, aseveró.

Alegó que a través de este método de trabajo ayuda a que las propuestas de candidatura se moderen. “Yo confío en la concertación, vamos a estar en otro nivel democrático”, aseveró.

Analizó que una alianza muere después de las elecciones; sin embargo, la concertación perdura después de las elecciones y puede garantizar mayor gobernabilidad a la propuesta política.