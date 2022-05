Atentan contra exconcejal de Tomás Romero Pereira

De acuerdo a lo manifestado por Barrios, regresaba de la ciudad de Encarnación con destino a su domicilio, en el distrito de Tomás Romero Pereira, cuando se produjo el extraño incidente. “Salí de Encarnación alrededor de las 21:30 y tras cruzar el lugar conocido como Cruce Santa Clara me sigue una camioneta de color blanco; creo que era una Toyota Hilux”, refirió.

“En ese lugar, la ruta tiene una pronunciada pendiente descendiente, seguida de una pendiente en ascenso de varios kilómetros. En la bajada, la camioneta se pone a mi lado y desde el interior un hombre con un arma en la mano me hace señas para que me detenga, mientras otro vehículo que no pude determinar qué tipo venía detrás de mí”, señaló.

“En un principio pensé que se trataba de la Policía de Investigaciones, porque ellos suelen usar ese tipo de vehículos, por lo que aminoré la marcha como para quedarme, incluso casi salí a la banquina porque la camioneta prácticamente me cerró el paso. Luego reaccioné y me pareció no prudente quedarme en medio de la nada, entonces aceleré la marcha buscando escapar. En ese momento escuché unos disparos, pero no recibí ningún impacto en el vehículo. Durante el escape nos cruzamos con un camión de gran porte que viajaba en sentido contrario y creo que eso hizo que mis atacantes abandonen la persecución”, refirió.

Barrios se alejó a gran velocidad a bordo de su automóvil y se refugió en su casa. “Me pareció más seguro esperar a que amanezca para llegar hasta la comisaría y hacer la denuncia”, dijo. Esta mañana presentó una formal denuncia ante la comisaría de María Auxiliadora.

De acuerdo a lo manifestado por Barrios, no tiene problemas con nadie ni tampoco recibió amenaza alguna. “Trataron de robarme o me confundieron con otro objetivo”, sostuvo el exconcejal.